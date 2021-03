Primera marca de cosméticos en base a súper alimento japonés

Tendencias

KUMIKO es el nombre de la marca creada por la cosmetóloga Catalina Aguirre, elaborada en Barcelona, con fórmulas y tecnología únicas dentro del mercado. Su ingrediente principal es el matcha, un súper alimento milenario japonés contiene más de 137 veces los antioxidantes del té verde regular.

La preocupación y el cuidado de la piel se ha vuelto algo muy importante para muchas personas y contar con una rutina nocturna o para comenzar el día es toda una tendencia. A principios de 2018, la periodista de la Universidad de Los Andes, profesora de educación media en lenguaje y cosmetóloga certificada vio ahí una oportunidad. Fue en septiembre de ese mismo año cuando fundó la primera línea de cosméticos chilena elaborada en Barcelona y con ingredientes japoneses.

Las fórmulas de KUMIKO, que en japonés significa mujer de eterna belleza, contienen como ingrediente principal el Té Matcha y Tecnología europea de punta. La combinación entre ambas dice su dueña “mejoran la textura y tono de la piel, logrando una mayor firmeza, flexibilidad, disminución de arrugas y líneas de expresión, para combatir y prevenir al mismo tiempo, todas las problemáticas del envejecimiento cutáneo”.

Pese a la confianza en sus 8 productos, la estrategia que ha debido utilizar -sobre todo en pandemia- ha sido la clave del éxito. Para ello, implementó una maniobra de marketing 360, centrada 100% en sus consumidores y enfocada en el área digital. Parte fundamental del éxito, reconoce la emprendedora y vocalista de Bulldozer, una banda de covers de rock anglo de los ’80, ha sido llegar con el producto y visión de marca a manos de una red de influenciadoras de distintos perfiles que los han ayudado a amplificar su mensaje y a aumentar su credibilidad. “En un año de pandemia, en donde las personas estuvieron en sus casas, con distintas necesidades físicas y psicológicas, en Kumiko hemos intentado, a través de nuestro Instagram @kumiko.chile, entregar un espacio personal para nuestros seguidores, dando consejos prácticos de belleza y autoestima, formando la comunidad que llamamos #kumikolovers”, comenta Catalina.

Con una facturación en 2020 de US $600.000 -7 veces más que el año anterior-, los planes de expansión son ambiciosos. En Chile tienen proyectada una inversión de US $1,4 millones, es decir, un crecimiento de más de un 200%. Los siguientes pasos se centran en el mercado estadounidense y en estos momentos están en conversaciones con Amazon Prime, Range Me, Beauty Bridge, Strivezy y otras boutiques especializadas en belleza. “Nuestro objetivo es llegar a ser parte del 0,032% del grupo prestige skincare en EE. UU. para el año 2022”, señala la cosmetóloga.

Además, están a punto de cerrar un deal con un importante actor del retail importante del país que haría alianza con Kumiko para la distribución y logística en LATAM. “Nos interesan mucho los mercados de México, Perú, Colombia y otros que también queremos explorar, como Guatemala y Puerto Rico”, concluye.