Reino Unido se prepara para uno de los 10 matrimonios más caros de la historia

Tendencias

El evento podría tener un impacto positivo en la economía británica, sobre todo en sectores como el turismo, las tiendas y los pubs, que el sábado cerrarán más tarde de lo habitual.

El enlace entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle costará unos 35 millones de euros, la mayor parte en gastos de seguridad. Tendrá un impacto positivo en turismo, tiendas y pubs. Mañana se celebra en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, el enlace entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle y en Reino Unido no se habla de otra cosa.

No sólo porque la novia es divorciada, millonaria, de raza mixta (padre blanco y madre negra) y llegada de Estados Unidos. También porque en las últimas horas el drama se ha tomado la ceremonia, al conocerse que el padre de la actriz no podrá llevarla al altar por problemas de salud. Un comunicado oficial de la Casa Real confirmó que Thomas Markle no acudirá a la boda. Los analistas aseguran que será la madre quien acompañe a la novia, aunque el misterio todavía no se ha desvelado.

Los historiadores ya se han encargado de recordar que la reina Victoria llevó al altar a dos de sus hijas. Y, como los fans de la serie The Crown recordarán, la princesa Margarita (hermana de Isabel II) fue acompañada por su cuñado, el duque de Edimburgo, el día de su boda, tras el fallecimiento de su padre.

Los últimos acontecimientos han tapado el cierto escándalo creado tras conocerse que la boda real podría costar unos 32 millones de libras (35 millones de euros), de los que unos 30 millones se destinarán a las medidas de seguridad que habrá en Windsor y en Londres. Las autoridades han extremado las precauciones por los últimos atentados que han tenido lugar en Reino Unido y por la vinculación de Harry con las fuerzas armadas, donde sirvió 10 años.

Los dos millones de libras restantes serán costeados por la Casa Real y pagarán el banquete, las flores y el vestido de la novia, cuyo diseñador todavía se desconoce.

Según la web de planificación de bodas Bridebook, la cantidad gastada convierte a este enlace en uno de los 10 más caros de la historia, por delante de la boda de los duques de Cambridge, que costó 20 millones de euros.

En contrapartida, el evento podría tener un impacto positivo en la economía británica, sobre todo en sectores como el turismo -en especial procedente de Estados Unidos-, las tiendas y los pubs, que el sábado cerrarán más tarde de lo habitual.

Al celebrarse en sábado, no tendrá un impacto negativo en la productividad, destaca un informe de EY sobre la boda. Lo que sí es una mina de oro es la influencia que la novia va a tener como icono global de la moda, a pesar de que desde su compromiso con el príncipe ha abandonado las redes sociales y su carrera como actriz en la serie Suits.

Todo lo que luce se agota en minutos en la página web de las marcas. Frente a firmas consolidadas, la actriz prefiere lucir marcas menos conocidas con toque artesano.

Popularidad

De lo que no cabe duda es de que Markle es una buena incorporación a la monarquía británica, que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Según Opinium Research, un 56% de británicos asegura que es una buena elección. Un 40% de los encuestados tiene una opinión favorable de la novia, frente a un 16% que tenía esta misma opinión el pasado mes de noviembre. Según esta encuesta, el príncipe William es el más popular de la Familia Real (un 72% lo valora positivamente), seguido del príncipe Harry (71%) y la reina Isabel (68%).