Socio de Fintual y la construcción de marca en el mundo financiero: "Con un poco de humor se hace más fácil y digerible"

Tendencias

Agustín Feuerhake, socio y CMO de Fintual señala que la mejor forma de comunicarse en el mundo de las finanzas es hacerlo de manera sencilla y escuchando activamente lo que la gente quiere decir.

Agustín Feuerhake, socio y CMO de Fintual explica que en todo ámbito, lo primero es entender. “Todas las personas necesitan invertir bien. Conocer las alternativas, saber de rentabilidades, comisiones, etc. Y nos dimos cuenta de que la industria financiera estaba un poquito oscura en sus explicaciones y se necesitaba ser más claros y transparentes para llegar a personas -que, aunque no entiendan el lenguaje particular de las inversiones- son capaces de evaluar y quieren decidir informados”. De hecho, fueron los primeros en publicar lo que cobraban los fondos directamente en la página. Y en letra grande.

-En términos marketing ¿Las instituciones financieras enganchan con las comunidades a las que se dirige?

-Hablar en difícil es más fácil. Para que tu explicación sea simple tienes que primero entenderlo muy bien. El modelo tradicional simplemente no tiene la misión de explicar porque viene de un mundo más monopolizado, donde si usted no entiende, problema suyo. En inversiones tradicionalmente la persona común y corriente no era interesante para la institución porque el costo de atenderlo superaba los beneficios. La tecnología en el caso de Fintual es lo que cambia eso. Para nosotros una persona que puede ahorrar $10.000 mensuales es un cliente al que atendemos gustosos porque lo atendemos online, prácticamente se auto-atiende y por eso podemos cobrar menos.

-Hace poco aterrizó "la vieja cuica" en el mundo de la educación financiera a través de una serie de cápsulas, cómicas e informativas.

-Siempre probamos maneras nuevas de llegar a nuestro público. Hemos trabajado con otros influencers y en particular lo que sucede con la Fran es que llega a mujeres que no han invertido antes pero que sí están en edad de empezar un ahorro. Lo que hacemos es tratar al espectador como alguien inteligente que tal vez todavía no sabe tanto de inversiones porque nunca antes le dedicó tiempo o se interesó. Con un poco de humor se hace más fácil y digerible.

-¿Cuál es tu visión del marketing financiero, en tiempos donde las personas están mucho más encima de sus plata debido a los retiros de fondos?

-Hoy se nos llama muchísimo a consumir y el marketing es muy eficaz en eso. Se nos invita a pedir créditos y aprovechar ofertas. El contexto nos ha hecho más responsables de nuestro futuro, por lo que se necesita marketing para luchar contra el marketing y lograr hacer atractivas las alternativas de ahorro que mejoran nuestras chances de bienestar futuro.

- ¿Qué herramientas consideras efectivas a la hora de conectarse con la comunidad a la que le hablas?

- El lenguaje cotidiano. Editar, cortar y ajustar hasta lograr que el mensaje llegue. Es eso y escuchar activamente lo que la gente quiere decirnos.