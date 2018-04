Ankur Prakash: “Una vez que Chile se transforme en un país digital, automáticamente entrará mayor inversión”

Tecnología

Para quien fuera incluido entre los diez ejecutivos más influyentes de América Latina, el país se está posicionado como una potencia de servicios tecnológicos de nicho.

La actual revolución tecnológica de la que están siendo parte las empresas es una realidad sin vuelta atrás. Ese fue uno de los mensajes que entregó Ankur Prakash, vicepresidente de Manufactura SBU & Ibero-America de Wipro, incluido entre los diez ejecutivos más influyentes de América Latina, según Nearshore Americas.

En entrevista con Diario Financiero el experto indio en Inteligencia Artificial (IA), que participó en el Encuentro de Líderes de Tecnologías de la Información, abordó los retos pendientes de la transformación digital en Chile y desmitificó que la IA tenga el efecto devastador en los empleos que advierten sus detractores.

-Algunos estudios dan cuenta que solo tres de cada diez compañías en Chile tiene un plan integral de implementación de transformación digital, mientras otros señalan que un 75% de las empresas está en vías de completar este proceso ¿Coincide con esta realidad dispar?

-Tener un plan es una cosa, y la misión de implementarlo y finalmente hacerlo está lejos de ser una realidad. Hace tres años Chile abrió las puertas para adaptar las tecnologías y transformarse digitalmente en el sector privado y público, por lo tanto, es muy reciente. Aún tenemos que hacer mucho.

-¿Qué sector avanza más rápido?

-Normalmente, el sector privado está más avanzado. El progreso del sector público también depende del sector privado. Como stakeholder tenemos la responsabilidad de convencer al sector público de sus beneficios, qué tipo de transparencia se puede establecer, qué tipo de procesos se pueden eliminar, que son parte de la burocracia, para ser un país mucho más ágil y digital.

-¿Le ha faltado más proactividad al sector privado?

-Es correcto y eso es nuestra responsabilidad también.

-¿Cuánto tiempo puede tomar a una empresa esta transformación?

-No es posible pensar que dentro de cinco años todos vamos a ser digitales. Es un camino que siempre hay que seguir. Hoy es algo que se puede medir reduciendo la intervención humana, incrementando la automatización digital.

-¿Cómo se puede compatibilizar esto para no afectar los puestos de trabajo?

-Siempre me preguntan eso. Cuando empezamos a tener computadores hace 60 años todo el mundo decía nosotros no vamos a ser necesarios para hacer cosas, pero los computadores crearon más empleo y de mejor calidad. Es un mito que la transformación digital va a comer el empleo existente, la transformación digital va a comer el espacio en donde existe intervención humana para que esas personas se puedan utilizar para hacer mejores empleos. Sin los seres humanos no se puede hacer la transformación digital.

-¿La reconversión es fundamental?

-Es correcto, hay que reutilizar a las personas que hoy están haciendo cosas que pueden automatizarse. Si implementamos vehículos autónomos se necesita una infraestructura de datos y para que esto pueda funcionar bien necesitamos personas.

-A nivel regional ¿Qué tan maduras están las empresas en Chile en este aspecto?

-Brasil ha tomado un liderazgo específicamente en el sector financiero, seguido de Chile. Luego aparece México.

-Entonces ¿Estaríamos más cerca de ser una potencia digital de lo que suponemos?

-Chile es una potencia. Una vez que se transforme en un país digital comparable con Singapur, automáticamente entrará mayor inversión convirtiéndose en un círculo positivo para las empresas y personas que están invirtiendo en el país.

-¿Cómo está Chile en términos de capital humano para impulsar la industria de inteligencia artificial?

Hace cinco o siete años Chile no estaba tan preparado, específicamente, para brindar servicios y ejecutar proyectos para países extranjeros. Hoy lo veo mucho más preparado en términos de talento, del idioma inglés y de brindar servicios al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos. Se está creando una potencia de servicios de nicho específicamente en Knowledge Process Outsourcing que puede ofrecerse desde Chile.

-Has dicho que el éxito empresarial se logra combinando la ciencia de la inteligencia artificial con el arte de la intuición humana ¿Cómo?

-Cuando siento que tengo que dar un abrazo a mi hija no puedo abrazar a un robot para sentirme satisfecho de que sí abracé a mi hija. En cambio, la inteligencia artificial se relaciona con acciones repetitivas y automáticas y esa diferencia siempre deberíamos tenerla presente.

-¿La intuición humana es irreemplazable?

-No podemos decir que desde ahora todo se logrará solo con inteligencia artificial. Muchas veces cuando un director toma decisiones de una empresa aunque tenga todos los datos relevantes, a veces se trata de una decisión de su instinto, de su experiencia, de su manera de trabajar y ahí no puede entrar la inteligencia artificial.

-La aplicación de la inteligencia artificial ha llegado incluso a disminuir la pobreza ¿Cuál es la experiencia de Wipro al respecto?

-Estamos participando con gobiernos de África y la India en un proyecto para monitorear a tiempo los signos vitales de mujeres embarazadas mediante una especie de reloj de pulsera. Los datos se transmiten a un centro operativo de cada gobierno y todo esto ayuda a erradicar la pobreza y los problemas de salud.