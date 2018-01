Apple permitirá que usuarios desactiven la ralentización de sus iPhones

Tecnología

Esa opción se incluirá en una próxima actualización del sistema operativo de iPhone, que estará disponible para desarrolladores en febrero y para el público poco después.

El gigante informático Apple permitirá que los usuarios desactiven la ralentización de sus dispositivos iPhone, según un anuncio hecho hoy por Tim Cook, consejero delegado de la empresa.

Cook indicó al portal ABC News que los propietarios del iPhone podrán desactivar una opción de software que reduce el rendimiento de dispositivos antiguos para ahorrar batería.

El pasado 28 de diciembre, Apple dirigió una carta a sus clientes en la que pedía perdón por el "malentendido" generado alrededor de la ralentización de los iPhone y ofreció descuentos para los usuarios que quisieran cambiar la batería de su teléfono.

La compañía reconoció previamente que ralentiza intencionadamente los teléfonos más antiguos cuando se descarga una nueva actualización del software, pero defendió que lo hacía para alargar la batería de los móviles y evitar que se colapsasen.

Estas explicaciones fueron insuficientes para algunos clientes, y sólo en Estados Unidos se presentaron varias demandas colectivas que acusaban a Apple de fraude, publicidad engañosa y enriquecimiento ilícito.

La empresa aseguró en el comunicado que ha habido un gran "malentendido" y pidió "disculpas" por haber "decepcionado" a sus clientes, al tiempo que ofreció un importante descuento a los usuarios que quieran cambiar las baterías de sus móviles.

Desde finales de enero y hasta diciembre de 2018, cambiar la batería de un iPhone 6 o un modelo posterior costará US$ 50 menos, ya que el precio pasará de US$ 79 a US$ 29.