CEO de Rovio: “Habrá más éxitos tras Angry Birds”

Tecnología

Katia Levoranta, una de las pocas mujeres CEO de una tecnológica europea, confía en que la apuesta por el desarrollo de nuevos títulos reduzca la dependencia de la compañía del popular videojuego.

Angry Birds, un juego que consiste en lanzar pájaros contra cerdos, fue en su momento el título para teléfonos móviles más descargado de la historia. Detrás está Rovio, una pequeña compañía finlandesa que vio cómo Angry Birds, que se lanzó por primera vez en 2009, se convirtió muy pronto en un éxito mundial.

Sin embargo, al igual que otros grupos, Rovio ha tenido dificultades para desarrollar un segundo título que fuera tan popular como el primero. King Digital, la empresa responsable de Candy Crush Saga, y Zynga, el creador de Farm Ville, han vivido una situación similar.

Tres años después de unirse a Rovio, Katia Levoranta fue nombrada CEO después de 36 meses desastrosos en los que el grupo echó a sus dos antecesores y redujo casi a la mitad su fuerza laboral para reducir costos. El desafío de gestión fue significativo. “Salimos adelante después de un año muy difícil”, reconoce.

Las ganancias de la compañía antes de intereses e impuestos cayeron de 36,5 millones de euros en 2013 a 10 millones en 2014.

Bajo la dirección de Levoranta, Rovio ha conseguido dar un cambio de estrategia después de invertir US$ 100 millones en una película de animación estrenada en 2016, The Angry Birds Movie, que recaudó US$ 350 millones en taquilla. La película aumentó los ingresos de la compañía gracias a la concesión de licencias de los personajes a terceras empresas, desde fabricantes de juguetes a parques temáticos.

La compañía tiene previsto estrenar una secuela en 2019.

Más juegos

Levoranta confía en que la estrategia de Rovio, centrada en el desarrollo de videojuegos, se traducirá en “más juegos de éxito” en el futuro. Sin embargo, sigue creciendo el porcentaje de sus ingresos procedentes de licencias.

La tecnológica finlandesa ha reinvertido sus recursos en el desarrollo de juegos, con 300 de sus 376 trabajadores en labores para crear videojuegos.

Levoranta confía en el futuro éxito del segundo juego de la compañía, Battle Bay, que está orientado a un público más adulto. “Ya tenemos una cartera variada de juegos (...) desarrollaremos otros nuevos y serán presentados cuando estén listos”, explica.

Niklas Zennstrom, cofundador de Skype, fue uno de los primeros inversionistas de capital riesgo de Rovio. En 2011, este multimillonario sueco encabezó una ronda de inversión de US$ 42 millones en la compañía, liderada por Atomico, el grupo londinense de capital riesgo.

Zennstrom describe a Levoranta como un líder “práctico, objetivo y que evita la confrontación”.

“La gente está contenta de tenerla al mando y ella ha creado un buen ambiente de trabajo. No es el típico CEO que dice ‘se hace como yo diga’”, explica.

Su inspiración

Los deportistas sirven de inspiración a Levoranta. La CEO, oriunda de un pequeño pueblo al sur de Finlandia, jugó en el equipo nacional de tenis. Al pensar en cómo podría alcanzar el éxito partiendo de una situación inicial complicada, la ejecutiva explica que la autobiografía del futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, le dio una visión útil sobre dirección.

“Incluso cuando tienes estrellas, éstas necesitan trabajar en equipo”, explica.

Muchas de las ideas de Levoranta proceden de los desarrolladores de juegos, ya que ellos son la clave del futuro de Rovio. “Ellos son los rovianos, el grupo original”, afirma.