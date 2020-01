El celular del multimillonario Jeff Bezos habría sido hackeado por el príncipe de Arabia Saudí

En un principio parecía una simple conversación de Whatsapp entre dos de los personajes más importantes del mundo, sin embargo, en uno de los intercambios de mensajes entre el multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el príncipe de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, éste último infiltró un malware para hackear el teléfono de Bezos.

La información, revelada por el medio británico The Guardian, sostiene que un análisis forense realizado por la firma FTI Consulting, descubrió que tras un mensaje del príncipe, se comenzaron a extraer grandes cantidades de información del celular de Bezos. El episodio se desarrolló pocos meses después de que The Washington Post, propiedad de Bezos, publicara que la CIA vinculaba a bin Salman con la muerte en Estambul del periodista saudí Jamal Khashoggi, que era parte del diario estadounidense.

The Guardian confirmó que se contactó con un abogado de Bezos, el que señaló que "no tenía más comentarios, excepto que Bezos está cooperando con las investigaciones". El medio también consultó a la embajada de Arabia Saudí en Estados Unidos, la cual no quiso referirse al tema con el medio, pero que más tarde publicó un tweet señalando que la acusación era "absurda".

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.