El futuro de Spotify no sólo es la música: ahora va tras los pódcast

Tecnología

La compañía sueca adquiere dos 'start up', Gimlet y Anchor, con la ambición de construir una alternativa a la radio.

Spotify busca expandirse más allá de la música en streaming. En un reciente post, Daniel Ek, consejero delegado y cofundador de la compañía sueca, confiesa que el futuro de la compañía es el audio, no sólo la música. "En el futuro, más del 20% del tiempo de escucha en Spotify no será de música", pronostica Ek.

Gimlet produce pódcast narrativos, mientras que Anchor permite su creación y distribución

Para ello, Spotify quiere convertirse en la plataforma líder en el ámbito de los pódcast. En este sentido, la compañía ha adquirido recientemente dos start up, Gimlet y Anchor, por una cifra que, según The Wall Street Journal, supera los US$ 350 millones. La primera es una compañía centrada en la producción de pódcast narrativos. Por su parte, Anchor ofrece herramientas que permiten crear y distribuir este tipo de contenidos. Además, Spotify ha anunciado que tiene un presupuesto este año de entre US$ 400 y US$ 500 millones para seguir adquiriendo compañías.

"Tener contenido más diversificado ayuda a atraer nuevos usuarios, aumentar el nivel de compromiso y reducir la rotación de usuarios. Este movimiento encaja en su plan para alcanzar 1.000 millones de usuarios (tiene 207 millones en la actualidad). Para llegar ahí Spotify tiene que posicionarse como una alternativa real a la radio, para lo que debe ofrecer contenido diverso y también exclusivo", explica Joakim Dal, socio de GP Bullhound, accionista de Spotify.