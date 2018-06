El mejor smartphone del mundo no es ni de Samsung ni de Apple, según ranking

Tecnología

Según Business Insider, en términos de precio y características, el primer puesto no lo ocupan estas típicas compañías.

Es particularmente difícil rankear los smartphones, especialmente si se considera que hay cientos de distintas preferencias y opiniones sobre qué los hace mejores que otros.

Sin embargo, se deben considerar distintas cosas en el análisis, como las especificaciones y, sobre todo, el precio.

Así, no todos pueden comprar un smartphone de más de US$ 1,000 pero hay otros smartphones que sí pueden competir con estos a un menor precio y con competencias similares.

Pese a lo que uno podría pensar, el primer puesto no está ocupado por Samsung o Apple. Vea el ranking hecho por Business Insider:

5. Google Pixel 2 XL (US$ 850)

Tiene casi las mismas características que su hermano menor; sin embargo, es más grande y tiene una presentación más amplia. No tiene el mejor look pero tiene una apariencia más fina. Pese a ello, se han reportado algunos problemas con la pantalla de acuerdo a algunos usuarios. (Foto: Google)

4. Apple iPhone X (US$ 1,000)

En términos de diseño y características, este celular ha dado un gran salto respecto a sus predecesores. Sin embargo, el precio podría resultar como un obstáculo. Tiene reconocimiento facial pero el precio resulta poco atractivo. (Foto: Business Insider)

3. Apple iPhone 8 Plus (US$ 800)

Esencialmente es igual al iPhoneX, que cuesta US$ 200 más. Sin embargo no tiene el reconocimiento facial. Tiene identificador de huella dactilar. (Foto: Business Insider)

2. Samsung Galaxy S9 Plus (US$ 840)

Es la versión más grande del Galaxy S9 pero tiene un sistema dual de cámaras en el que tiene un zoom x2. Además, tiene una memoria RAM mucho más grande que ayuda a la velocidad de performance. Si alguien busca un nuevo celular, este Smartphone es una opción a recomendar. (Foto: Business Insider)

1. El OnePlus 6 (US$ 530-570)

No tiene carga wireless, un rating oficial de resistencia de agua, la pantalla más fina o la mejor cámara en un Smartphone. Pero para el precio, es el mejor Smartphone que se puede conseguir al momento. Es el que tiene mayor performance en cualquier Smartphone con sistema Android. Tiene un hermoso diseño y una buena cámara, además, su carga de batería es la más eficiente de todas en términos de velocidad. (Foto: Business Insider)

