Tecnología Google y Apple siguen siendo las marcas más valiosas del mundo Amazon subió al tercer lugar y el mayor salto lo protagonizó Netflix, según ranking BrandZ. Google y Apple se mantienen inamovibles como las marcas más valiosas del mundo este año, según el ranking BrandZ de Kantar Millward Brown y WPP. En el caso de Google, experimentó un crecimiento de 23% respecto a 2017, mientras que Apple, elevó un 28% su valor de marca. El podio lo cierra Amazon, que el año pasado quedó en cuarto lugar, puesto que hoy ocupa Microsoft, gracias a haber elevado un 49% su valor. Microsoft se ubica en la cuarta posición tras crecer un 40% y Tencent cierra el top 5, gracias a un crecimiento del 65% para superar a Facebook. Ricardo Pérez, director asociado en Kantar Millward Brown destacó que 2018 ha sido un año de gran crecimiento para las 100 marcas más valiosas del mundo, produciéndose la mayor expansión en valor desde 2008: el ranking de las 100 marcas vale en 2018 un 21% más que en 2017. Esto es debido a que por primera vez todas las categorías han visto incrementar su valor respecto al año anterior. La mayor subida en posiciones la protagoniza Netflix, que sube 31 puestos hasta colocarse en la posición 61. Por su parte, Subway (70) y BT (94) protagonizan las mayores bajadas, con un descenso ambas de 25 puestos. JD.com (59) es la marca que más crece en valor de marca en 2018 (+94%) y la mayor bajada en valor la sufre GE (28) con un descenso del 22% en su valor. Recién llegados Spectrum, el gigante estadounidense de telecomunicaciones, lidera las entradas al ranking, situándose en el puesto 27. Le siguen JD.com (59) Uber (81), HP (89), SF Express (90) e Instagram (91). Otro hito es que en el ranking 2018 ingresó por primera vez una marca indonesia. Se trata del banco regional BCA, en el puesto 99. Adidas, que el año pasado fue la marca que más creció, logra entrar en 2018 en el Top100 de las marcas más valiosas en el puesto 100. Marcas chinas Destaca en el ranking de este año que es la primera vez en que se ve mayor crecimiento en marcas no estadounidenses, siendo las marcas chinas las más dinámicas. En el top 100 de 2018 hay 14 marcas chinas y 2 de ellas se encuentran en el top 10. Las tres marcas del top 100 que más crecieron en 2018 son también de origen chino: JD.com (+94%), Alibaba (92%) y Moutai (+89%). El ranking BrandZ, construido a partir de la combinación de los resultados de más de 3 millones de encuestas y el desempeño financiero de las marcas, muestra cómo la tecnología, el contenido y la creatividad han impulsado dicho crecimiento. De hecho, ocho de las diez primeras marcas son marcas tecnológicas o relacionadas con la tecnología.

