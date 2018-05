Tecnología Industria nacional de TI podría marcar un hito: crece la exportación a EEUU y la inversión Sector podría casi duplicar su tasa de expansión para este año, según la consultora IDC. Este año podría marcar un hito para la industria local de Tecnologías de la Información (TI ó IT, por sus siglas en inglés), tanto en términos de inversión como de exportación de servicios. Hace unos días, la consultora tecnológica IDC liberó su tracker sobre IT Services, en el cual se destaca que la industria nacional creció 4,1% en 2017 y, según los pronósticos, la cifra aumentará a 7,8% en 2018, apalancado por el mercado de instalación y soporte. De acuerdo a las proyecciones de la firma, se espera que los ingresos percibidos por los proveedores de servicios, tanto en el área de proyectos como outsourcing e instalación y soporte tecnológico, crezcan en 2018."La demanda está externalizando servicios para optimización del presupuesto, por lo que el outsourcing crecerá cerca de 9,2%, debido principalmente a servicios de administración de cloud", explica Matías Fuentes, IT markets Senior Analyst de IDC. De acuerdo a la consultora, la venta de nuevos hardware ha tenido un impacto negativo por la extensión del ciclo de vida de productos, la virtualización y el cloud computing. No obstante, el sector de instalación y soporte, en general, seguirá creciendo. Además, esta área está modificando su oferta a fin de generar otro tipo de servicios, como el software como servicio por suscripción, con lo que podría aumentar en 3,4%. Otro ítem que irá al alza será el de proyectos, cuya inversión nacional se estima crezca en 8,7%, gracias a la reactivación por mejores condiciones económicas a nivel local. Finanzas, telecomunicaciones y comercio minoristas destacan como las industrias que mayor inversión tendrán en 2018. Exportación de servicios El panorama también podría ser beneficioso para las firmas locales de tecnología que apuestan por posicionar a Chile como proveedor de servicios en el exterior. En esta línea ya existe la marca sectorial "Ch1L3, digital country", proyecto coordinado entre el sector privado y ProChile, que inició el año pasado, cuando las exportaciones de TI alcanzaron los US$ 289 millones, y lo covirtieron en el sector más importante dentro de los envíos totales de servicios. En total, representaron 28,3% de las exportaciones de intangibles en 2017, de acuerdo a cifras del Servicios Nacional de Aduanas. A la fecha, el sector cuenta con 201 empresas exportadoras, que prestaron servicios a más de 80 países diferentes. EEUU es el que más solicita, con US$ 142,3 millones, y que representa el 49% de los envíos; seguido por Perú, con 15%; Colombia, con 9% y México, 6%. La meta es que más empresas exporten y logren hacerlo a más mercados y para ello se trazó una estrategia, que entre otros puntos, contempla el trabajo por "verticales" que se especializan en distintas industrias productivas, como Agrotech, Fintech y Edutech, además de soluciones Smart City. En esta línea, se han definido cuatro líneas de apoyo principales: planes sectoriales, marca sectorial, concurso de servicios ProChile y encuentros de exportadores y ruedas de negocios. Noticias Relacionadas Tecnología ¿Cómo afecta a Chile el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE? Tecnología Pregunta al Experto: Ley de protección de datos entra en vigor en Europa y empodera a los usuarios Tecnología Blockchain en el sector público: su utilidad está en comercio exterior, transacciones y seguridad

