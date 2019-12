Jobet acuerda con Engie y AES Gener que adelanten cierre de cuatro centrales a carbón

Tecnología

Con esto, serán 10 unidades las que deberán cerrarse en esta primera fase, antes de 2024.

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25) fue el escenario escogido por el Ministerio de Energía para revelar los resultados obtenidos respecto a sus intenciones de adelantar el plan de descarbonización que fue firmado en junio, para avanzar en un retiro total del parque a carbón hacia el año 2040.

Luego de que en octubre el Ministerio de Energía decidiera reactivar las conversaciones con las empresas para analizar la posibilidad de ajustar fechas, el titular de la cartera, Juan Carlos Jobet, anunció que se acelerará el cierre de cuatro centrales de generación eléctrica a carbón por casi 700 MW.

El anuncio incluye dos partes. Primero, Engie sumará al compromiso de dejar de operar antes de 2024 a las unidades CTM 1 (162 MW) y CTM 2 (172 MW), que según datos del Coordinador Eléctrico terminaban su vida útil técnica en 2028 y 2030, respectivamente. Así, se suman el que ya estaba compuesto por ocho planteles, según se había anunciado en junio.

Pero además, AES Gener acordó que Ventanas 1 (120 MW) adelante la fecha de su cierre desde noviembre de 2022 hasta antes de fines de 2020; y que Ventanas 2 (220 MW) lo haga en 2022 (en vez de 2024). Para el período 2025-2040 quedarán 18 planteles.

Jobet destacó que las centrales de Engie estaban en la fase dos del cierre de centrales y no tenían fecha determinada, por lo que la energía que se retirará aumentará 30% en la primera etapa, totalizando 1.334 MW.

Solo la firma francesa aportará 800 MW de descarbonización en esta fase, la que será reemplazada por energía renovables, para lo cual la firma anunció hace unas semanas un plan por 1.000 MW con una inversión aproximada de US$ 1.000 millones. Engie suscribió una carta de intención con el Inter-American Development Bank Group para estructurar un préstamo a largo plazo por hasta US$ 125 millones con este objetivo de generación renovables.

Respecto a AES Gener, el adelantar en dos años sus centrales se logró luego que el gobierno se comprometiera a acelerar la inversión en algunas instalaciones de transmisión que son necesarias en la Región de Valparaíso y de la entrada en vigencia del Estado Operativo de Reserva Estratégica (ERE), mecanismo transitorio que otorgará una remuneración a estos planteles mientras se mantienen como una reserva para el sistema.

El gerente general de la firma, Ricardo Falú, reafirmó su total compromiso de acelerar un futuro energético más sustentable para Chile y agregó que “respaldamos la decisión del Ministerio de Energía de acelerar los cambios regulatorios y las inversiones que se requieran para permitir el retiro anticipado de Ventanas 1 y 2”.

“Estas cuatro centrales que estamos adelantando su cierre están ubicadas en zonas de alta concentración de industrias, por lo tanto creemos que va a ser un alivio muy importante para las personas que viven en esas comunas. Queremos agradecer a las compañías por este esfuerzo. Las compañías están acelerando el cierre de las centrales sin recibir ninguna compensación y ambas compañías además están abordando planes de desarrollo de energía renovables muy ambiciosos”, sostuvo Jobet en Madrid.

El anuncio fue recibido con cautela en el mundo medioambiental. Si bien la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, lo calificó como un “tremendo avance”, recalcó que no es suficiente.

“Nos quedan 18 centrales que no tienen fecha y estamos planteando que Chile como país de la OCDE tiene que cerrarlas todas al año 2030 o reconvertirlas. Tenemos Guacolda 1 y 2 que no tienen siquiera Estudio de Impacto Ambiental, no se anunció ningún cierre. Todavía tenemos esperanza de que el gobierno haga un cronograma completo de las 18 quedan al año 2030, cosa que las NDC (metas de reducción de emisiones) cuando el gobierno la presente en el primer trimestre del próximo año, tenga ya fecha de todas las centrales de cierre. Es una buena noticia, es un avance, pero no es suficiente”, dijo.

Resto del plan

Consultado por si continúan las negociaciones con las otras empresas, Jobet indicó que también han tenido conversaciones con Colbún y con Enel, pero esas son compañías que tienen poca generación de carbón, las que además son relativamente nuevas.

“El plan original considera que cada cinco años vamos a sentarnos nuevamente a la mesa y redefinir ese cronograma. Si no tuviéramos novedades antes, eso debiera ocurrir por lo tanto el año 2024”, precisó.

También se hizo cargo de las críticas del límite del año 2040 que para algunos sectores debiera adelantarse. Al respecto, indicó que más importante que la fecha de cierre de la última central es la acumulación de emisiones del parque completo. “Vamos acelerando el cierre de las centrales pero obviamente el plan está comprometido al 2040. Seguimos en conversaciones con las compañías por si se puede hacer un esfuerzo adicional”, enfatizó.

Posibles despidos

Mientras, sobre la amenaza de despidos que involucra el cierre de unidades, el ministro indicó que las compañías junto con el gobierno están trabajando en planes para identificar los empleos que se perderían en el caso de las centrales, identificar las competencias laborales, identificar qué alternativas de empleo existen en la zona y ayudarlas con planes de reconversión que les permitan reubicarse. El gerente general de Engie, Axel Leveque, agregó que están brindando capacitación.