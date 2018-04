Lanzan VU, el primer videojuego de realidad virtual con inteligencia artificial y blockchain

Tecnología

Según sus creadores, Ukledo, se creó una plataforma que parece real y que se siente como tal.

VU (Virtual Universe) es el nombre del videojuego de realidad virtual que cuenta con Inteligencia Artificial (IA) y blockchain.

Se trata del primero de su tipo en ver la luz en el mundo y fue obra de Ukledo, compañía originaria de la isla Gran Caimán, desde donde explican que el juego de aventuras seguro va a revolucionar el sector de la realidad virtual. Se trata de una plataforma que desarrolla un mundo que parece real y se siente como tal, apuntan.

Según explica Ciaran Foley, veterano de la realidad virtual, además de fundador y CEO de Ukledo, la preventa de VU ya está disponible y los primeros en usar el juego recibirán bonos especiales y recursos en la plataforma, “además de formar parte de un selecto grupo de pioneros en este espacio”.

“La realidad virtual exige una fidelidad y realismo en la interacción que aún no hemos visto. Aplicar el razonamiento sencillo de un videojuego a la rica realidad virtual no basta para crear una experiencia satisfactoria y duradera. Por otra parte, demasiada complejidad resulta en una experiencia en la que es difícil sumergirse y que no es entretenida. Consideramos que VU constituye una de las fronteras de la interacción entre lo humano y lo virtual”, afirma Foley.Por su parte, Jeroen Van den Bosch, expresentador de MTV, productor de videojuegos y fundador de Ukledo, asegura que “el mundo de prueba que tenemos en estos momentos ha tenido una acogida muy positiva en la comunidad de la realidad virtual, lo que demuestra que la tecnología de LivingVR(TM) mejora la experiencia de manera novedosa y emocionante”.

Van den Bosch agrega que se puede jugar a VU en cualquier PC o laptop preparado para la realidad virtual y es compatible con la mayor parte de gafas, tales como las de Oculus Rift, HTC Vive y Windows Mixed Reality. Además se podrá acceder a algunos aspectos de este juego desde plataformas web y móviles.

“VU es el futuro del entretenimiento de realidad virtual, en el que los usuarios juegan, socializan y son cocreadores de un universo en permanente evolución y expansión”, agregan desde Ukledo.

Más allá del juego

Apenas lanzado el juego ya se proyectan sus futuros usos, alejados de plataformas dedicadas a la entretención. Los expertos no dudan en asegurar que las lecciones que se extraigan de este tipo de simulación podrían usarse en muchos sectores que dependen de una mejor eficacia en la interacción entre lo humano y lo virtual.