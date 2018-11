Las cuatro industrias que ya se están enriqueciendo gracias a los 'robots'

Tecnología

Las top 100 startups de Inteligencia Artificial de 2017 reunieron 11.7 mil millones de dólares en financiamiento agregado a través de 367 acuerdos.

La amplísima disrupción de la inteligencia artificial fue resumida mejor que nunca por Andrew Ng, exjefe científico de Baidu, quien dijo que la Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) es la nueva electricidad: "Así como hace 100 años la electricidad transformó casi todo, hoy es difícil pensar en una industria que no vaya a ser transformada por la AI en los próximos años."

Aunque la mayoría de las grandes corporaciones están transformando tecnológicamente para usar, apoyar u ofrecer tecnologías de Inteligencia Artificial, la verdadera magia de la AI está sucediendo en el campo de las startups. Según CB Insights, las top 100 startups de AI de 2017 han recaudado US$ 11.7 mil millones en financiamiento agregado a través de 367 acuerdos, enriqueciendo con esto al mercado con innovaciones y respaldo financiero.

Las startups y aplicaciones de AI más sorprendentes son las que están abriendo camino hacia verticales poco convencionales como las aseguradoras, verificación de antecedentes, bienes raíces, salud y ventas. La aplicación única de AI en estas áreas que no son tradicionalmente tecnológicas es particularmente fascinante por múltiples razones. Por ejemplo, demuestra que todas las industrias pueden mejorarse para tener procesos más simples y ser más eficientes con Inteligencia Artificial. Cuando la AI suplanta trabajos tediosos y cansados, sus contrapartes humanas tienen más tiempo para hacer contribuciones de mayor valor y con mejor conocimiento. Aunque muchos aleguen que la AI le quita el toque humano a las cosas, es importante tener en mente que también nos hace tener un pensamiento más estratégico y creativo a una mayor escala.

Aquí cuatro industrias que están viviendo la disrupción de la Inteligencia Artificial.

1. Seguros. Según el último reporte de mercado de Deloitte llamado Fintech by the numbers (Los números de las fintech) las aseguradoras y sus líderes tiene mucho que hacer últimamente. Según aparece en este reporte, "las revueltas políticas y regulatorias en el mundo están cambiando las reglas del juego sobre la forma en la que los transportistas operan. La evolución en la forma en la que se hacen los negocios se ve motivada por la innovación y las expectativas cada vez mayores de los clientes, mientras que nuevos negocios disyuntivos buscan robarle un pedazo del mercado a la gente en la industria de las aseguradoras".

Las revueltas políticas y los cambios crean oportunidades para emprendedores espabilados, y eso es exactamente lo que Lemonade está capitalizando. Lemonade combina seguros con tecnología sin tener que depender del legado de otros jugadores, y transforma digitalmente la experiencia de usuario haciéndose más atractivo a consumidores de todas ls edades, recortando costos y agilizando las reclamaciones. La información generada ayuda a impulsar la eficiencia y cuantificar los riesgos. En diciembre de 2016, Lemonade estableció el récord mundial de resolución de quejas, habiendo resuelto una en tres segundos usando su bot de quejas accionado por AI que puede correr hasta 18 algoritmos de fraude de manera simultánea. Su tecnología entiende la naturaleza, gravedad y urgencia de la mayoría de las quejas. Si una queja es demasiado compleja, se pasa a sus contrapartes humanas para un análisis manual.

2. Verificación de antecedentes. Como la agenda legislativa del presidente Donald Trump aún sigue siendo debatida y las leyes se están modificando, las empresas necesitan estar atentas a la reacción de los estados a las decisiones administrativas federales concernientes a cambios en la legislación laboral. Los cambios que se hacen en agencias regulatorias federales como la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) derivan en nuevas leyes de negocios que pueden afectar impuestos y prácticas de contratación. La legislación local y estatal seguirá siendo un gran tema a discutir el próximo año. En 2017 hubo un aumento en la legislación que prohíbe solicitar el historial salarial en ciudades y estados de todo el país. Habrá más leyes como esta en las ciudades, municipios y estados el próximo año. La prohibición a las leyes que permiten a las empresas pedir un registro de no antecedentes penales han sido tema de discusión en todo el país durante los últimos años. La más reciente entró en vigor en California el 1 de enero de 2018; la Ley California, que incluye a sectores tanto púbicos como privados, estipula que los empleadores no pueden solicitar un comprobante de no registros penales hasta que se haya hecho una oferta laboral en forma al candidato.

La legislación sobre los antecedentes penales seguirá moviéndose el próximo año, a nivel estatal y municipal. Gracias a lo anterior, la industria de la verificación de antecedentes ha dado un estirón tanto en innovación como en crecimiento. Intelligo está apalancándose en la AI y el Machine Learning para hacer verificación de antecedentes a personas y compañías en cuestión de minutos. Esto reduce el tiempo de espera y la frustración que suelen asociarse a la burocracia de las agencias federales y a las grandes corporaciones que hacen estas búsquedas de manera manual a través de diferentes canales. Su solución busca entre cientos de fuentes de información sin tener que preocuparse por la labor manual, y ofrece un reporte interactivo fácil de utilizarse que presenta datos factibles pero fáciles de entender.

3. Bienes raíces. Según BEA.gov, en 2017 el sector de bienes raíces fue responsable del 13,4% de los US$ 2.6 mil millones del PIB en Estados Unidos. Eso es mucho más que cualquier otra industria, incluyendo la de manufactura con 2.2 trillones. El sector de bienes raíces cubre un gran número de segmentos de mercado, incluyendo industrias comerciales como construcción y rentas, o en sectores residenciales con el consumo de casas. La parte de construcción en sí misma contribuyó a la economía de Estados Unidos con más de un trillón de dólares, mientras que la de renta de departamentos tuvo un valor neto de US$ 1.4 trillones. La industria de bienes raíces proporciona un gran mercado de oportunidades.

Como ejemplo de la Inteligencia Artificial en este espacio está Compass, una startup que usa la AI para conectar compradores potenciales con propiedades que reúnan los requisitos que están buscando. Aunque hay muchos sitios web que ofrecen algo similar, Compass perfeccionó el arte de hacerlo rompiendo el molde y destacando. Según un representante de SoftBank Visión Fund, mismo que invirtió US$ 450 millones en Compass, está muy bien posesionado para un crecimiento a futuro construyendo "una plataforma diferenciada que agrega diversos flujos de datos para ayudar a los agentes y a los compradores potenciales a través de todo el proceso."

4. Ventas (minoristas). En una era en la que muchos aseguran que estamos experimentando el Apocalipsis de las ventas, Inturn demuestra que esto no es así... para nada. Si algo hay de esto es que estamos experimentando el último giro en las tendencias de ventas. Según Business Insider, para 2021 casi todos los minoristas estarán invirtiendo en AI y tecnologías de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) para automatizar la cadena de suministros, para hacer marketing basado en la ubicación, tener sensores de tráfico de clientes, Machine Learning, seguimiento de valores y soluciones de Big Data.

Inturn usa la AI para empoderar a las marcas y a los minoristas a usar herramientas automatizadas en su flujo de trabajo, costosa optimización de sus motores e inteligencia de negocios para tener mayor visibilidad y simplificar la compra y venta del exceso de inventario.



Pero aunque estas innovaciones tecnológicas son fascinantes, es importante señalar que, contrario a lo que todo el mundo piensa y lo que Hollywood nos a hecho creer, la Inteligencia Artificial no nos va a dejar sin trabajo, ni va a controlar el mundo. La AI existe para trabajar junto a sus contrapartes humanas para ser más eficientes, de manera que la gente pueda aplicar sus habilidades en tareas más significativas sin termina extenuados. O puede ser que la AI domine al mundo y convierta en esclavos a los humanos (como cuando los chatbots de FB se empezaron a comunicar entre ellos). Sea cual sea el caso, la Inteligencia Artificial seguirá impactando a las industrias en el futuro y es importante que las grandes compañías, los tomadores de decisiones y los entusiastas observen a las startups que están siendo disruptivas en ciertas industrias gracias a la AI para poder mantenerse al día e incluso ir un paso más adelante que el resto. Y para sacarle ventaja a la AI, en caso de que en algún momento domine al mundo.