Nueva tecnología en paneles solares permite capturar hasta un 25% más de energía

Tecnología

El Centro de Energía UC comparó las ventajas de esta innovación.

Chile posee un gran potencial solar. De hecho, las instalaciones fotovoltaicas lideran la participación en capacidad instalada de energías renovables dentro de la matriz energética nacional, alcanzando un promedio de 8%, según la Comisión Nacional de Energía.

En ese contexto, investigadores del Centro de Energía de la Universidad Católica comprobaron en condiciones estándar que la tecnología de paneles solares bifaciales o de dos caras producen un 25% más de energía en comparación con las tecnologías tradicionales, como son los policristalinos y los de capa delgada que operan por un solo lado.

¿Cómo se llegó a este resultado? los científicos instalaron paneles solares con estas tecnologías en la azotea del edificio de Ciencia y Tecnología de la universidad, bajo las mismas condiciones de polvo, inclinación del sol y contaminación, de manera tal que pudieron contrastar su producción, su desempeño y la degradación que tienen.

"Como tiene celdas fotovoltaicas por los dos lados captura más energía, captura la energía solar que se refleja en el piso y puede capturar entre un 25% y 30% más de energía de lo que hemos medido acá", señala el director del Centro de Energía UC, Enzo Sauma.

El otro experimento consistió en capturar durante más horas energía solar desde un panel bifacial ubicado verticalmente de manera de estar más alineado con las necesidades de costo y precio del sistema eléctrico.

Además, el Centro de Energía está caracterizando el ensuciamiento de paneles para hacer simulaciones económicas y planes de mantenimiento y un robot ayuda con la limpieza de los paneles para un atril de prueba con el objeto de caracterizar el ensuciamiento.

"Depende mucho del sector, pero típicamente en el norte de Chile donde están la mayoría de las plantas solares podría llegar a afectar entre el 10% y 20% de la producción", calcula el ingeniero eléctrico del Centro de Energía de la UC, Felipe Domic.

El trabajo de laboratorio está siendo monitoreado por un portal que registra en línea estaciones de radiación solar medida en watts por metro cuadrado y la producción fotovoltaica de tres tecnologías diferentes. Más adelante estos datos estarán disponibles a la comunidad con fines investigativos y prácticos.

"Ver si en ciertas condiciones un cierto edificio o una casa cuánto calor podría generar y a partir de eso poder dimensionar un sistema, evaluar si me conviene económicamente o no me conviene o qué puedo esperar al instalarlo", explica el investigador sobre la utilidad de estos datos.

El primer estudio sobre rendimiento de paneles bifaciales aún no está en etapa comercial, pero abre la puerta a la futura masificación del uso de este tipo de tecnología a nivel empresarial y residencial.

El estudio contó con el apoyo de Corfo y de su programa de Ingeniería 2030, de Dictuc y de la empresa Phineal SpA.