¿Se acaba la batería de su celular muy rápido o se sobrecalienta? Puede que lo esté hackeando

Tecnología

¿Le sucede esto constantemente? Cecilia Pastorino, especialista en seguridad informática de Eset, cuenta acerca del criptojacking.

Su celular no está daño, lo están hackeando. Muchos tenemos problemas con la batería del celular, ya sea que se acaba muy rápido o se sobrecalienta. ¿Por qué sucede? Bueno, es probable que sea víctima de criptojacking.

El criptojacking es el secuestro del dispositivo (sea smartphone, Tablet u ordenador) para minar monedas. Cecilia Pastorino, especialista en seguridad informática de Eset, cuenta más al respecto.

En lo que es Latinoamérica, la mayor cantidad de detecciones de criptojacking, se encuentran en Perú. Estos mineros afectan las páginas web y las vuelven vulnerables. "Lo que hace el atacante es modificar el código fuente del sitio, para esconder ahí el minero de criptomonedas. Por ello, es muy importante hacer auditorias de los sitios web y corregirlas."

¿Cómo sé si mi equipo fue vulnerado? Pastorino comentó que el criptojacking afecta usando los recursos del dispositivo del usuario. En el caso que sea una computadora, notebook o Tablet, lo que hará es que el equipo esté lento, se trabe sin ninguna explicación. Mientras que en el caso de un celular o smartphone, se acabará rápido la batería o se sobrecalentará el equipo.

"Muchos creemos que es por falla del mismo celular pero en la mayor parte de casos, es porque están minando monedas. Entonces, como usuarios es muy importante tener una herramienta de seguridad como los antivirus que protegen de estas amenazas."

Precisó también que todos podemos ser víctimas o blancos de cualquier ataque sobre todo porque hoy muchos ataques no son dirigidos sino que son códigos maliciosos que andan por la red esperando a que alguien caiga o como el caso de las criptomonedas que no le importa al atacante quién es la persona que esté ejecutando equipo sino el equipo en sí. "A mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de dinero tendrá el atacante. No es una amenaza que solo va dirigida a personas de cargos importantes o que tienen información relevante."

Finalmente, comentó para cuidar nuestros dispositivos móviles del criptojacking, lo primero es tener una solución de seguridad, es la primera barrera para estar libre de todo tipo de malware cerca. Tener todo actualizado, eso hace que no haya vulnerabilidad en los equipos. Y por último, estar informado, saber cuáles son los engaños que están circulando. Entonces estar informado ayuda a no ser víctima.