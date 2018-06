Tecnología Se arma la lista de candidatos para ser el primer ministro de Ciencia y Tecnología Pese a que su implementación sería en 2019, ya suenan varios nombres para dirigir la nueva cartera. Astrónomos, biólogos y ex personeros de gobierno se alzan entre los nombres. Con 130 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, paso que se dio luego de la votación unánime en la comisión mixta que el pasado martes resolvió discrepancias entre ambas cámaras. El proyecto, tramitado con carácter de suma urgencia por parte del Ejecutivo, deja la normativa en condiciones para ser promulgada como ley, previo control de legalidad por parte del Tribunal Constitucional. “Esta es la reforma más importante en 50 años en materia de institucionalidad para la ciencia y tiene claramente un efecto importante en la producción de conocimiento”, comentó Gonzalo Blumel, ministro secretario General de la Presidencia, quien destacó además la transversalidad del proyecto. En esta etapa, entonces, surge la interrogante que todos se hacen, ¿quién podría ser el primer ministro de la nueva cartera? Astrónomos, biólogos y científicos de otras disciplinas, sumados a ex personeros de gobierno se alzan como candidatos. “Hay varios nombres que podrían ser eventuales ministros, desde Jorge Babul, académico de la Universidad de Chile, hasta el mismo Mario Hamuy, presidente de Conicyt, o María Teresa Ruiz, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. También Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, Andrés Coueve, director del Instituto Milenio Neurociencia biomédica, de la U. de Chile u otros podrían ser un tremendo aporte. Son nombres que caen de cajón para una eventual nominación. No me queda duda que ellos puedan convertir a las ciencias en una política pública de largo aliento, más allá de los gobiernos de turno”, comenta el senador Francisco Chahuán, miembro de la comisión Desafíos del Futuro. Pero esos no son los únicos propuestos. Lo cierto es que, pese a no haberse pronunciado al respecto, desde el gobierno resuenan nombres como Mónica Rubio, astrónoma; Álvaro Fischer, miembro del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo; Hernán Cheyre, director del Instituto de Emprendimiento de la UDD y Cristóbal Undurraga. Lejos de pronunciarse como candidata, para María Teresa Ruiz, la creacion del ministerio puede ser el comienzo para algo muy bueno, no sólo para los científicos, sino para el país. “La ciencia va a poder ser valorada, no sólo por las autoridades sino también por la sociedad chilena que se va a dar cuenta que le puede resolver problemas”, aseguró. Pasos a seguir Una vez que el proyecto de Ley sea aprobado por el Tribunal Constitucional y promulgado dentro de las próximas semanas por el Ejecutivo, debería establecerse el procedimiento de implementación en 2019 y crear políticas públicas. “Este es un proyecto que crea una institucionalidad. Luego que exista este ministerio, va a ir dotándose de políticas públicas, ojalá de Estado. La instalación del Ministerio de Ciencia es un proceso que no se hace de un día para otro. Probablemente durante 2019 ya esté comenzando a funcionar y de ahí está todo por hacer. Este no es el punto de llegada, es el de partida”, comenta Hamuy. Pero para establecer políticas y metas en esta materia, agrega el senador Guido Girardi, presidente de la comisión Desafíos del Futuro, es necesario afrontar otro reto: el financiamiento. “Chile tiene ahora un compromiso fiscal con este ministerio y ojalá, en cuatro años, podamos alcanzar una inversión del 1% del PIB en I+D”, comenta. Cifra que se aleja de los $ 359.782 millones, que costaría anualmente la nueva cartera, de acuerdo al ministro Blumel. Noticias Relacionadas Tecnología Google y Apple siguen siendo las marcas más valiosas del mundo Tecnología Millennial quiere construir gigante mediático sin periodistas Tecnología Asistentes virtuales podrían reemplazar a los Cyber Day

