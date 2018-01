Spotify planea programas noticiosos radiales y podcasts

Tecnología

La idea es quedarse con oyentes de radio y ofertas de podcast de rivales como Apple Inc.

Spotify, el servicio de música de pago más grande del mundo, comenzará a ofrecer noticias y cobertura política para quedarse con oyentes de radio y ofertas de podcast de rivales como Apple Inc.



Ocho compañías, incluidas BuzzFeed y Refinery29, acordaron producir programación para la nueva iniciativa, denominada Spotlight. Uno de los primeros programas será un noticiero diario de cuatro a siete minutos que presentará informes de periodistas de BuzzFeed ubicados alrededor del mundo. En un principio, Spotlight solo estará disponible para los clientes en Estados Unidos.



La programación de noticias puede ayudar a Spotify a quedarse con algo de los US$ 18.000 millones gastados en publicidad por radio cada año y aumentar la rentabilidad mientras se prepara para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Si bien la compañía casi revirtió el largo declive de la industria discográfica, no ha podido obtener ganancias debido al alto costo de los derechos musicales.



Segmentos sobre noticias, cultura popular, deportes y política agregan una nueva dimensión a Spotify, que ya se estaba diversificando más allá de la música con videos y podcasts para sus más de 70 millones de usuarios. Tal programación puede ser más rentable, pero también pone a Spotify en mayor competencia con YouTube y Apple, dos poderosos rivales.



"Sé que la gente viene a Spotify para escuchar primero, pero estamos comenzando a construir algo nuevo", dijo en una entrevista Courtney Holt, directora de estudios y video de la compañía. "Quiero crear contenido que se pueda ver y escuchar".



Algunos de los programas serán versiones de podcasts ya disponibles en el servicio e inicialmente contendrán los mismos anuncios. Otros programas no tendrán anuncios durante la fase de prueba inicial. La forma en que se presentan los podcasts se mejorará para que los oyentes salten más fácilmente entre diferentes historias y temas, dijo Holt. También incluirán imágenes.



Holt se unió a Spotify el año pasado después de trabajar en medios musicales y digitales con la misión de descubrir qué debería hacer la compañía más allá de la música. Eliminó varias series de videos originales, que eran difíciles de localizar para los usuarios en el servicio y tuvieron problemas para ganar audiencia.



En su lugar, concibió Spotlight, que imita los videos más exitosos de Spotify hasta la fecha: videos musicales y escenas detrás de cámaras presentados en las listas de reproducción RapCaviar y Viva Latino. Los usuarios pueden escuchar esos videos sin mirarlos u observar información adicional.



El programa de BuzzFeed será primero en audio, pero incluirá infografías y otros elementos visuales, según Ben Smith, editor en jefe. "Spotify tiene esta oportunidad real de competir con la radio", dijo Smith. "Estas son actualizaciones de noticias para las personas de la generación que atendemos, entre 18 y 35 años".