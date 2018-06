Tecnología Supermercado online no despega: chilenos todavía prefieren hacer sus compras en tienda Estudio reveló también que casi un 30% de las personas adquieren productos tanto presencialmente como por internet. La influencia de internet en Chile es indudable. Datos de la Subtel indican que la penetración del www en Chile alcanzó un récord, con 102 conexiones cada 100 habitantes. Sin embargo, los chilenos siguen sin enganchar lo suficiente como para elegir mayoritariamente hacer sus compras de productos de supermercado vía online. Así lo concluye el estudio de Observatorio Shopper Experience de in-Store Media, que estima que menos del 10% de los compradores de supermercado se declaran 100% online. La cifra, en todo caso, va en alza. En cuanto a las herramientas usadas para compra por internet, la página web del supermercado sigue siendo la más popular, ya que es usada por 9 de cada 10 personas, seguido por la app de la tienda. ¿Qué es lo que hace tan atractiva a la tienda física, por sobre la comodidad de la compra online? El sondeo revela que lo que más le gusta a los compradores es poder elegir sus productos (67%); seguido de la posibilidad de verlos en detalle (66%); dos características que internet no ofrece aún, ya que el presentar sólo fotografías no es suficiente. La variedad de los productos que se ofrecen en tienda física (49%), y las promociones exclusivas (47%), son otras características que prefieren los compradores. Ahora bien, según el estudio, un 27% de los usuarios compra tanto presencial como online. “Hoy las ventajas de la tecnología permiten comprar desde el lugar que quieras, en cualquier momento y a través de diferentes plataformas. Sin embargo, el comprador de supermercado online tiene diferentes exigencias que el de la tienda física, algunas de ellas son un buen servicio post-venta, que los productos lleguen en buen estado, que la web tenga mejores ofertas que la tienda física y que además sea fácil e intuitiva, sin embargo, el proceso de construir una buena experiencia de compra online sigue siendo un gran desafío para los retailers”, señala Sebastián Oviedo, gerente general de in-Store Media Chile. Y ¿cuánto se compra online y cuánto en la tienda física? Al analizar las cifras de compra, la boleta promedio online es un 39% más baja que la de la compra presencial. Noticias Relacionadas Tecnología Entérate en DF: Llegan 157 nuevos emojis Tecnología IBM: “En Chile están más cerca y enfocados en ser superhumanos” Tecnología Este martes se lanzan los 157 nuevos emojis para 2018

