Sustentable y con miras a Marte: Cómo es la red 4G que construirá Nokia en la superficie lunar

Tecnología

A mediados de octubre de este año la NASA seleccionó a Nokia como proveedor de los insumos tecnológicos que permitirán la construcción de una red móvil en la Luna.

Tuvieron que pasar más de 50 años desde la llegada del hombre a la Luna para volver a pensar en una reconquista del satélite natural, y las últimas dos semanas de octubre de este año fueron claves. El 20 de ese mes la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció una alianza con Nokia -en marco del programa Tipping Point- que apunta a la construcción de una red celular 4G en la superficie lunar, y tan solo unos días más tarde la agencia espacial norteamericana se robó nuevamente las miradas de la prensa internacional tras confirmar la existencia de agua en la Luna. Dos hitos que podrían abrir las puertas a una pronta tecnologización no solo de esta, sino que incluso de otras áreas de exploración como Marte.

De hecho Nokia ya se encuentra trabajando en lo que será la instalación de una red móvil en el satélite natural que permitirá mejorar la conectividad entre los distintos dispositivos que hoy monitorean el cuerpo lunar ¿En qué consiste? Según explica Enrique Ramírez, Director de Tecnología de Nokia para América Latina, se trata de un producto miniaturizado, es decir, una pequeña caja que se instalará dentro del módulo espacial que viaje a la Luna y que está programada para que una vez concluido el alunizaje, se abra de manera automática y despliegue así la red 4G, sin la necesidad de contar con operadores o personas encargadas de este procedimiento.

De esta manera, lo que se busca es acelerar la conectividad de los rovers, los astronautas e incluso de distintos dispositivos distribuidos por la superficie lunar que se encuentren cerca de la red, como por ejemplo sensores de salud y los cascos de monitoreo del conteo de oxígeno que forman parte del traje espacial.

"Esta es una tecnología de banda ancha, lo que significa que utiliza un espectro más amplio que las tecnologías anteriores y nos permite tasas de transmisión mucho más altas y latencias mínimas cuando se envía una foto, un video o un mensaje de voz", señala Ramírez, lo que significa que si un astronauta está viviendo de manera semipermanente en el espacio, a partir de esta red podrá comunicarse con el centro de control en la Luna, transmitir videos y enviar señales de emergencia de forma rápida.

Sin embargo, esta no es una tarea fácil, pues pese a la inexistencia de árboles o edificaciones en la superficie lunar que entorpezca la transmisión de las ondas electromagnéticas, el producto final "debe ser muy robusto no solo para las condiciones en las que va a trabajar, sino que tiene que soportar el viaje donde hay mucha vibración, además de altas temperaturas", indica Enrique Ramírez, por lo que el motivo detrás de esta elección no fue al azar. Pues el desarrollo de las primeras comunicaciones satelitales y distintos descubrimientos en materia de radiación impulsados por los laboratorios de Nokia Bell Labs -que han obtenido 9 premios Nobel de Física- configuran un "portafolio muy fuerte" frente a otros competidores.

Además, uno de los pilares de desarrollo de la empresa tecnológica es la sustentabilidad, por lo que la elaboración del dispositivo que será enviado a la Luna se guiará bajo los principios de minimizar el consumo de energía, utilizar materiales biodegradables e incluso se instalarán paneles solares que permitan abastecer la red a partir de energía renovable. Elementos que a juicio de Ramírez son fundamentales para generar un equilibrio entre la sustentabilidad y la innovación, respecto a la cual ve a Latinoamérica con muy buenos ojos:

"Sé que países como Chile, México o Brasil pueden aportar a este tipo de programas de exploración espacial con Europa o Estados Unidos. Hay un fuerte ecosistema industrial de redes de telecomunicaciones que puede ayudar a las agencias espaciales que tenemos en la región a reutilizar esa tecnología y a formar parte de proyectos como el programa Tipping point de la Nasa", indica.

Y aunque no hay una fecha definida para la instalación de esta red 4G, Ramírez mira con entusiasmo los próximos objetivos de Nokia fuera de la órbita del Planeta Tierra: "La ambición es que esta tecnología, una vez que esté probada, mejorada y sea más eficiente en la superficie lunar, pueda llevarse después a Marte y ayudar así a la Nasa y otras agencias espaciales con la exploración espacial", cuenta.