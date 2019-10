Tesla podría estar cerca de doblar la vida de sus baterías

Tecnología

Muchos fabricantes y suministradores de componentes investigan cómo mejorar la pieza clave del coche eléctrico, la batería. Pero, ¿y si Tesla hubiera conseguido que sus baterías durasen más de un millón y medio de kilómetros manteniendo su capacidad energética por encima del 90% durante toda esa vida útil?

Evidentemente sería un avance excepcional, que significaría cuadruplicar los ciclos de carga -número de veces que se carga y descarga una pila- de las baterías de iones de litio que, según una medición de 2014, a los 1.000 ciclos ya han perdido el 50% de dicha capacidad. Esto ha mejorado bastante en los últimos años, y ahora mismo se considera que la vida media de una batería con unas prestaciones apropiadas para un coche cuenta con aproximadamente ocho años de vida eficiente. Si fuese posible conseguir 4.000 ciclos de carga, dicha vida podría duplicarse y alcanzar los 16 años. Este avance científico se basa en una nueva composición del electrolito, el líquido que actúa como conductor entre el ánodo y el cátodo, y en que el ánodo que suele ser de grafito dejaría de ser necesario para la entrega y recarga de la electricidad.

Las implicaciones serían enormes, comenzando por el negocio de los robotaxis o coches autónomos y también de cualquier otra flota de vehículos, como autobuses o camiones. Tesla está desarrollando productos para ambos negocios. Alargar la vida útil de las baterías haría caer los costes -o incrementar sus beneficios- a los dueños de dichas flotas. Posiblemente, las mismas baterías verían disminuir su precio actual de entre 9.000 y 12.000 euros, aunque sólo fuera por efecto del incremento de la demanda.

Pero ¿es real? Aquí es donde hay que optar por la precaución. Los hechos son que uno de los principales investigadores del mundo en baterías de iones de litio, Jeff Dahn, que actualmente trabaja para Tesla, publicó un estudio en The Journal of the Electrochemical Society describiendo una batería que "debería de poder proporcionar energía a un vehículo durante un millón de millas". En él describe con una desacostumbrada exactitud cómo debería ser esa batería. Con anterioridad, en concreto en el mes de abril, Elon Musk publicó uno de sus típicos tuits en el que afirmaba que Tesla contaría pronto con una batería que duraría un millón de millas (1.609.344 kilómetros). Entre ambos hechos Tesla ha patentado una batería con tecnología propia.

Todo ese cóctel ha hecho dispararse las especulaciones haciendo que muchos crean que Tesla ya cuenta con esa batería tan avanzada. Otros piensan que casi seguro que la nueva batería muestra un avance pero no tan radical como el doblar su vida útil. Esto podría tratarse de la eliminación del cobalto, mineral caro y escaso que Tesla ya ha logrado reducir desde el 10% al 3% y que Musk también anunció que pronto sería prescindible. Otros muchos no entienden que en un sector de tanto secretismo como es el químico y con tanto dinero en juego, un científico publique alegremente los resultados de una investigación que podría revolucionar la movilidad tal y como hoy la conocemos, teniendo además un contrato de exclusividad con Tesla.