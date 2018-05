Tecnología ¿Vuelve el cassette? su búsqueda online crece los últimos años Según YapoData, los interesados por este casi extinto formato de grabación ha subido más de 110% desde 2015. Quien nunca usó un cassette tal vez jamás entenderá su valor. Pero para quienes sí alcanzaron a usarlos, este casi extinto formato de grabación se ha transformado en un objeto de culto -kitsh, retro, obsoleto o arcaico para otros-. Lo cierto es que el interés por adquirirlo aumenta. Así da cuenta YapoData, el centro de estudios de Yapo.cl, desde donde revelan que la búsqueda de cassettes en el portal ha subido en un 112% en los últimos tres años. “En 2015 teníamos 45.000 búsquedas en los primeros cuatro meses. Luego, de 2015 a 2016, la búsqueda subió en un 64% durante el mismo período. Esto se repitió cuando pasamos al 2017, donde nuevamente subió en un 31% y actualmente, vemos que alcanzamos casi las 100.000 búsquedas relacionadas con el cassette en lo que va del año”, comenta Sofía Fernández, jefa de Productos de Yapo.cl. La ejecutiva revela que un cassette de Spice Girls se puede encontrar a $5.000, mientras que uno de Tracy Chapman o The Rolling Stones puede costar cerca de $10.000. También se pueden encontrar “lotes” desde los $15.000. Pero para quienes pregonan lo vetusto del formato, son varios ya los cantantes o grupos contemporáneos, como Justin Bieber, The Weeknd y Lana Del Rey, quienes han retomado este formato. Dado este fenómeno desde Yapo.cl Fernández indica que “se han registrado más de 78.000 búsquedas relacionadas con equipos de música y más de 22.000 con reproductores como walkman o personal stereo”. La ejecutiva agrega que hoy se pueden encontrar más de 600 avisos relacionados a ambos formatos con precios promedio de $35.000 para equipos y $20.000 para reproductores portátiles para cassettes. Noticias Relacionadas Tecnología ¿Cómo afecta a Chile el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE? Tecnología Pregunta al Experto: Ley de protección de datos entra en vigor en Europa y empodera a los usuarios Tecnología Blockchain en el sector público: su utilidad está en comercio exterior, transacciones y seguridad

