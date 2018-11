7 Editoriales que han hecho historia

Tendencia

Los diarios transparentan día a día su mirada sobre la realidad en toda suerte de temas. Aquí, una selección de destacados editoriales de periódicos del mundo que, desde sus respectivos puntos de vista, abordaron hitos de importancia histórica.

Virgina, Santa Claus sí existe

Cuando la pequeña Virginia O'Hanlon, de ocho años, envió una carta preocupada porque sus amigos negaban la existencia de Santa Claus, el periódico británico The Sun escribió un editorial para tranquilizarla.

"Virginia, tus amiguitos se equivocan. Han sido afectados por el escepticismo de una era escéptica. Ellos no creen salvo lo que ven. Creen que nada puede existir que no sea comprensible para sus pequeñas mentes. Todas las mentes, Virginia, ya sean de hombres o niños, son pequeñas. (...)

Sí, Virginia, existe un Santa Claus. Existe tan fehacientemente como existen el amor, la generosidad y la devoción, y tú sabes que abundan y le dan a tu vida su mayor belleza y alegría. ¡Ay qué triste sería el mundo si no existiera Santa Claus! Sería tan triste como si no hubieran Virginias.

The Sun, 21 de septiembre de 1987

In Hoc Anno Domini:

Un editorial de Navidad

El Wall Street Journal publica este editorial, todos los años, en la víspera de Navidad

Cuando Saulo de Tarso partió en su viaje a Damasco, todo el mundo yacía en cadenas. Había un solo Estado, y era Roma. Había un solo amo de todo, y era Tiberio César. En todas partes había orden, porque el brazo de la ley romana era largo. En todas partes había estabilidad, en el gobierno y en la sociedad, porque los centuriones se encargaban de que así fuera. Pero en todas partes había algo más, también. Había opresión, para aquellos que no eran amigos de Tiberio César. (...)

Había persecución de los hombres que se atrevían a pensar distinto, que escuchaban voces extrañas o leían manuscritos raros. Había esclavitud de hombres cuyas tribus no provenían de Roma, desdén por aquellos que no tenían un rostro familiar. Y especialmente, en todas partes había un desprecio por la vida humana. ¿Qué significaba, para el fuerte, un hombre más o uno menos en un mundo repleto de gente? (...)

Y entonces Pablo, el apóstol del Hijo del Hombre, le dijo a sus hermanos, los gálatas, las palabras que desea que recordemos en cada uno de los días del Señor: Permanece firme, pues, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no caigas de nuevo bajo el yugo de la esclavitud.

Wall Street Journal, todos los 24 de diciembre desde 1949

Se anuncia el fin de la Guerra Fría

La guerra fría de sentimientos venenosos entre soviéticos y norteamericanos, de histeria política doméstica, de eventos agrandados y distorsionados por la confrontación entre el este y el oeste, de casi perpetuo punto muerto diplomático, ha terminado. (...)

Es cierto, Europa sigue partida en dos; pero el lugar donde comenzaron cuatros décadas de hostilidad se está reparando y ha cambiado en patrones complicados. Cierto, dos enormes maquinarias militares aún se enfrentan alrededor del mundo; pero ambos bandos están buscando formas de reducir las cargas y los riesgos. Los valores siguen chocando, pero menos intensamente en la medida en que los ciudadanos soviéticos comienzan a disfrutar de libertades.

The New York Times y su editorial del 2 de abril de 1989

Al rescate de la democracia

En Venezuela se exhiben claramente las premisas que justifican que la Corte Penal Internacional intervenga: la posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad y la incapacidad de la justicia local para perseguir y sancionar a los criminales. (...) Cierto es que los procesos en la CPI pueden dilatarse durante años y, como sabemos, la justicia que demora no termina siendo justicia. Pero ello no debería ser motivo para que los países de la región volteen la vista a un drama que también los involucra.

El Comercio de Lima, 27 de septiembre de 2018

Charlie Ebdo: masacre en París

El atentado cometido en París el miércoles 7 de enero contra Charlie Hebdo y el odioso asesinato de nuestros colegas, feroces defensores del pensamiento libre, no es solo un ataque contra la libertad de prensa y la libertad de opinión. Es además un ataque contra los valores fundamentales de nuestras sociedades democráticas europeas.

Continuaremos informando, investigando, entrevistando, editorializando, publicando y dibujando sobre todos los temas que nos parezcan legítimos, en un espíritu de apertura, enriquecimiento intelectual y debate democrático.

Se lo debemos a nuestros lectores. Se lo debemos a la memoria de todos nuestros colegas asesinados. Se lo debemos a Europa. Se lo debemos a la democracia. "Nosotros no somos como ellos", decía el escritor checoslovaco Vaclav Havel, opositor al totalitarismo que triunfó y se convirtió en presidente. Esa es nuestra fuerza.

Cinco periódicos europeos (Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, Gazeta Wyborcza y El País), 8 de enero de 2015

"No somos el enemigo"

El 16 de agosto de 2018, cerca de 350 periódicos estadounidenses publicaron editoriales en rechazo a los ataques del Presidente Trump contra la prensa de su país

El Presidente Trump utiliza el cargo más alto de esta nación para atacar uno de los principios centrales de nuestro país y eso debe terminar (...) Al calificar las informaciones con las que no está de acuerdo como "noticias falsas", el Presidente está intentando desacreditar a los periodistas de lo que este país depende para vigilar e informar. Aun peor, el Presidente Trump demoniza a los periodistas llamándolos "enemigos del pueblo americano" y "peligrosos y enfermos". Que un Presidente critique a la prensa no es nada nuevo. Pero que un Presidente trate de eludir el escrutinio declarando que la prensa es el enemigo de la nación va demasiado lejos.

The Sun Sentinel, 16 de agosto de 2018

Pérdida y esperanza: A 10 años del 11S

Los terribles eventos de esa mañana marcaron una frontera entre una realidad y otra, un límite que ninguno de nosotros desearía nunca haber cruzado. Todo había cambiado, eso era lo que parecía. (...) Pero Estados Unidos no se ha hecho más grande en los años que han transcurrido. Bajo falsos pretextos, fuimos arrastrados hacia una guerra mal concebida que ha exigido enormes costos en vidas y dinero. Nuestra vida cívica está manchada por un auge de xenofobia que traiciona nuestros mejores ideales. Mientras nos preparábamos para una guerra contra el terrorismo, cedimos ante un debilitamiento de las libertades civiles que han sido la base de nuestra cultura.

The New York Times, 10 de septiembre de 2011