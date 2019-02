¡A vivir!: Los diez mejores países para disfrutar la jubilación

Tendencia

Cada enero la revista Lifestyle International Living realiza un ranking de los mejores destinos donde retirarse y disfrutar la jubilación. Se trata del Annual Global Retirement Index, elaborado desde hace 29 años, que este año ubicó a Panamá como el mejor país con 88,9 puntos de 100 posibles.

Para elaborar el listado, la publicación recopila los datos relevados por sus corresponsales en los cinco continentes, además de las recomendaciones en base a la experiencia de cada uno de ellos.

Los enviados tienen en cuenta desde el clima hasta el estilo de vida local, incluso la facilidad de los expatriados para poder adaptarse al ambiente, destacó El Observador que hizo una recopilación de las mejores imágenes de los 10 países que destacan el ranking.

1. Panamá

Desataca su cercanía con Estados Unidos, su baja carga impositiva y que una gran parte de su población hable en inglés. Aseguran que en su capital se puede alquilar un condominio con vista al mar por U$S 1.500 al mes.

Consiguió escalar dos posiciones con respecto al listado anterior y destronar a Costa Rica, que se había alzado con ese título en 2018. "Moderno, conveniente y cerca de EEUU, sin mencionar el sol, el calor y la bienvenida. No es sorprendente que Panamá haya superado el Índice de jubilación global anual de 2019. Panamá es cálido y tropical, pero completamente fuera del cinturón de huracanes. La moneda es el dólar estadounidense. La carga fiscal es baja. Y hay una gran población de habla inglesa, incluido un grupo de excelentes médicos", se señala.

2. Costa Rica

Clima tropical, bajo costo de vida, atención médica de primera categoría, asequible, "ganga inmobiliaria" y belleza natural. Así se resume lo más valorado por el índice de Costa Rica. "Tiene una democracia estable y una cultura amante de la paz. Abolieron su ejército en 1948 y prometieron ese presupuesto para educación y salud.

A menudo llamada "Suiza de América Central", es conocida por su seguridad, neutralidad y buen sistema bancario, especialmente en comparación con muchos otros países de la región. El gobierno actual es progresista y los derechos LGBT son respetados", dice en International living.

3. México

"Tiene algo para todos: océanos cálidos y hermosos, lagos cristalinos y cristalinos, tierras de cultivo fértiles, montañas templadas pero majestuosas, desiertos absolutamente hermosos, ciudades pequeñas o ciudades sofisticadas", señala el corresponsal que vivió en el país.

Se resaltaron su costo de la vida "notoriamente bajo". "Una pareja puede vivir aquí por entre US$ 1500 y US$ 3000 por mes, dependiendo de la ubicación, y eso incluye el alquiler y la atención médica".

4. Ecuador

"Para mí, lo más importante de Ecuador es que ofrece muchos tipos diferentes de lugares para vivir; puede tener un clima cálido durante todo el año en la costa, un clima más templado en los Andes, la vida de los pueblos pequeños, las comodidades de las grandes ciudades y todo lo que se encuentra en el medio", subraya el explorador.

Se indica que uno de sus mayores beneficios es el buen estilo de vida accesible para todos: "Hay algo para todos, independientemente de su presupuesto. Considere que puede ser propietario de una casa en una playa de la costa del Pacífico por menos de US$ 150.000.

5. Malasia

"La ley de Malasia se basa en el sistema británico y todas las señales de tráfico están en inglés y en malayo, lo que facilita la conducción. El primer idioma no oficial del país es el inglés, por lo que no tiene que aprender otro idioma aquí si no lo desea".

En el país asiático, una familia de seis personas puede cenar en un buen restaurante chino local (10 platos) por menos de U$$ 5,70 por persona, incluida la cerveza. En Penang, una pareja puede vivir cómodamente con US$ 1.800 al mes, incluido el alquiler.

6. Colombia

Su corresponsal destaca el "perfecto clima primaveral de todo el año" que lo llevó a retirarse a Medellín.

Obtener una visa de jubilación para vivir en Colombia también es bastante fácil. Todo lo que se necesita hacer es demostrar por lo menos US$ 750 de ingreso anual del seguro social o US$ 2.500 de ingreso anual de una pensión privada. Una vez que llegan, los jubilados descubren que pueden estirar sus dólares de jubilación.

7. Portugal

De Portugal se valora especialmente su gente, dice la expatriada que compró un apartamento en Lisboa hace cinco años. "Son amables y muy receptivos con los extranjeros".

Otra razón es el estilo de vida asequible. Portugal es el segundo país menos caro de Europa, después de Bulgaria, señala la publicación. "Mi esposo Keith y yo descubrimos que gastamos alrededor de un tercio de lo que hicimos para vivir en los Estados Unidos. Por ejemplo, un simple almuerzo de sopa, plato principal, bebida, postre y café cuesta alrededor de US$ 10. Puede vivir un estilo de vida cómodo, aunque no extravagante, por aproximadamente US$ 2.500 al mes".

8. Perú

Si bien el 95% de las personas que visitan el Perú lo hacen para explorar Machu Picchu, muchos han descubierto allí un destino ideal para la jubilación, con millas de playas, buena gastronomía y algunos de los costos más bajos en cualquier lugar cuando se trata de disfrutar de un estilo de vida de alta calidad.

Aparte de los barrios de lujo en Lima, Perú es un lugar económico para vivir. Una pareja puede vivir fácilmente con un presupuesto de menos de US$ 2.000 al mes en la mayoría de las regiones del país.

9. Tailandia

Se trata de un país que nunca ha sido colonizado por ningún país occidental o europeo, por lo que la cultura tailandesa es intacta, rica y antigua.

Los alquileres aquí pueden ser tan poco como US$ 400 por mes para un apartamento moderno. Las facturas de servicios públicos también son baratas. "Imagine pagar una factura mensual de agua que es de solo US$ 32".

10. España

Por supuesto, España es uno de los destinos de playa favoritos de los europeos. Ofrece los estándares de vida del primer mundo y de Europa occidental, por lo que "no hay que renunciar a nada al vivir aquí", subraya International living.

Seguir los hábitos alimenticios españoles también mantendrá los costos bajos. El almuerzo es la gran comida del día, y con US$ 11 y hasta US$ 20, se puede recibir de dos a tres platos de un menú del día o almuerzo especial más una bebida.

Tiene uno de los más bajos costos de vida de Europa occidental por (alrededor de US$ 2.500 al mes) y una pareja puede vivir cómodamente en muchas partes del país.