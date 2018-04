Alibaba respalda a startup y la convierte en la empresa de IA más valiosa del mundo

Tendencia

Se trata de SenseTime Group, firma que se especializa en sistemas que analizan rostros e imágenes a gran escala.

SenseTime Group recaudó US$ 600 millones de Alibaba Group Holding Ltd. y otros inversionistas y así alcanzó una valoración de más de US$ 3.000 millones, convirtiéndose en la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo.

La compañía, que se especializa en sistemas que analizan rostros e imágenes a gran escala, dijo que cerró una ronda de venta de acciones de la Serie C en los últimos meses, en la cual también participaron la firma estatal de inversión de Singapur Temasek Holdings Pte y el minorista Suning.com Co. SenseTime no especificó cada inversión recibida, pero Alibaba habría buscado quedarse con la mayor participación en la startup de tres años.

Con el acuerdo, SenseTime ha duplicado su valoración en unos meses. Con el respaldo de Qualcomm Inc., subraya su estatus como una de las empresas chinas que encabezan la ambición de Pekín de convertirse en el líder de la IA para el año 2030. Y contribuye al sistema de vigilancia más grande del mundo: si alguna vez usted ha sido fotografiado con un teléfono hecho en China o caminado por las calles de una ciudad china, es probable que su rostro haya sido desmenuzado digitalmente por el software de SenseTime, que está integrado a más de 100 millones de dispositivos móviles.

El último financiamiento respaldará inversiones en campos paralelos, como la conducción autónoma y la realidad aumentada, cubrirá el costo creciente de contratar talentos en IA y reforzará su poder de cómputo. La empresa está desarrollando un servicio con el nombre cifrado de "Viper" para analizar datos de miles de imágenes de cámaras en vivo, una plataforma que espera convertir en invaluable para la vigilancia masiva. Y ya está en conversaciones para organizar otra ronda de recaudaciones de fondos y apunta a una valoración de más de US$ 4.500 millones, según personas al tanto del asunto.

Construir infraestructura

"Vamos a explorar varias direcciones estratégicas nuevas y es por eso que gastaremos más dinero en la construcción de infraestructura", dijo el cofundador de SenseTime, Xu Li, en una entrevista.

La compañía se volvió rentable en 2017 y quiere aumentar un tercio su plantilla y llegar a 2.000 empleados para fines de este año.

"Durante los últimos tres años, el crecimiento promedio de los ingresos ha sido del 400%", estimó.

Alibaba, el gigante del comercio electrónico que también es el mayor proveedor de servicios en nube del país, podría ayudarla a satisfacer sus enormes necesidades de infraestructura.

SenseTime planea construir al menos cinco supercomputadores en ciudades de primer nivel durante el próximo año para impulsar Viper y otros servicios. Según lo previsto, enviaría miles de transmisiones en vivo a un solo sistema, donde estas se procesarían y etiquetarían automáticamente mediante varios dispositivos, desde escáneres faciales de oficina a cajeros automáticos y cámaras de tránsito (siempre que la resolución sea lo suficientemente alta). El objetivo final es procesar 100.000 videos simultáneamente.

La policía puede usar Viper para rastrear todo, desde delitos y accidentes hasta sospechosos en listas negras.

Mientras los partidarios de las libertades civiles dicen que tales sistemas se han utilizado para rastrear activistas y oprimir a las minorías en lugares como la región occidental de Xinjiang, Xu cree que la tecnología es esencial y dice que ha sido desplegada por autoridades de todo el mundo que la utilizan de diversas maneras. Las imágenes de las fuerzas policiales y de vigilancia de China también son fuentes importantes de datos de capacitación para los sistemas de reconocimiento de imágenes de SenseTime, que afirma trabajar con 40 autoridades municipales en el país.