Aumento de sueldo: ¿Qué palabras decir para pedirlo a tu jefe?

Tendencia

En los 5 primeros minutos se dé el mensaje y que toda la reunión no dure más de 20 minutos, son algunos de los tips que entrega el especialista.

El talento cuesta y muchas veces no es valorado. Pedir un aumento de sueldo suena complicado y hasta terrorífico para muchos que no sabemos qué decir en ese momento.

¿Qué decirle al jefe si queremos un aumento? Ernesto Rubio, gerente general de Ronald Career Services Group, entrega algunos tips sobre este tema.

Antes de pedir un aumento, tenemos que saber la política de la empresa, con eso nos referimos a lo establecido en temas de salario. Por ejemplo, si los aumentos se basan sobre la evaluación de desempeño o por tiempos de antigüedad.

Rubio comentó también que hay que darse cuenta en qué contexto se pide el aumento. "Yendo a la economía macro y cómo se ha movido la oferta y demanda, antes de pedir un aumento tenemos que ver si la empresa fue rentable o no. Si lo fue, es un terreno viable para pedir un aumento."

Precisó también que todo profesional debe medir sus objetivos y poderlos cuantificar trimestralmente. "De cara a gestionar su carrera dentro o fuera de la compañía, debemos gestionar los objetivos. Si la empresa no tiene, formalmente, una evaluación de desempeño, yo mismo me planteo mis objetivos. Eso me da un insumo fundamental para sentarme con mi jefe y poder hablarle de mis resultados."

Al momento de pedir un aumento de sueldo, Rubio aseguró que se puede plantear siempre que la situación financiera de la compañía no sea grave, sino sería poco asertivo. "Esto debe ser debidamente planeado, donde no sean interrumpidos. En los 5 primeros minutos se dé el mensaje y que toda la reunión no dure más de 20 minutos."

Afirmó que se debe ir seguro a la mesa de negociación. "El mensaje debe empezar agradeciendo a la empresa, siendo el negociador armonioso."

En otro momento dio un ejemplo de lo que le puedes decir a tu empleador. "Sé que la compañía no está pasando por el mejor momento. Quizás la coyuntura no permita llevar a cabo lo que estoy pidiendo; sin embargo pido una regularización de mi salario sobre la base de mis resultados. Si no fuera el momento, seguiré con el mismo compromiso. ¿Qué opina usted?"

Finalmente, comentó que muchas veces las temporadas de fin de año, no son las mejores para encontrar trabajo e incluso muchos pierden su empleo. Entonces, hay que procurar tener claro el mensaje que quiero transmitir. Cuando busque trabajo, tener en claro la marca, trabajarla bien. Así como no limitarse a buscar una nueva oportunidad en plataformas web de empleo, hay formas de llegar proactivamente.