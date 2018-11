Cerveza Corona lanza al mercado empaque 100% libre de plástico para uso en formato six pack

Tendencia

En medio de la alta contaminación en los océanos, Cerveza Corona anunció que lanzará al mercado un empaque 100% libre de plástico para su six pack.

Si bien Cerveza Corona trabaja principalmente en vidrio y fibra, desde la compañía explicaron que ven una oportunidad para ayudar a rediseñar una fuente común de plástico en los anillos que unen los six pack de latas de cerveza.

Estos anillos libres de plástico fueron hechos de fibras biodegradables de origen vegetal, con una mezcla de residuos y material compostable. Si se dejan en el medio ambiente, se descomponen en material orgánico que no es perjudicial para la vida silvestre, explicaron desde Corona.

Añadieron que los anillos de plástico de los six pack estándar, más comunes en el mercado, están hechos de forma fotodegradable de polietileno que, si no se han reciclado, dan como resultado piezas de plástico cada vez más pequeñas y que incluso no se pueden ver. Si bien, la mayoría de los anillos de plástico sí son reciclables, la realidad es que el reciclaje de este material no se realiza, por lo que Corona decidió buscar una solución para evitar por completo el uso de este material.

El nuevo sistema se pondrá a prueba en el país de origen de la marca, México, donde se hará un piloto a comienzos del próximo año en Tulum, para continuar en Inglaterra el próximo año.

Esta iniciativa es parte del compromiso de Corona con Parley For The Oceans para liderar la industria con un envase eco friendly.