Cómo aprovechar las redes sociales para encontrar trabajo

Tendencia

Dado el desarrollo de las tecnologías y el avance de la transformación digital en el mundo, las redes sociales están adquiriendo cada vez más importancia en el ámbito laboral, principalmente plataformas como LinkedIN y Facebook.

De hecho, el reporte Inbound Chile 2018, presentado el año pasado por HubSpot, sostenía que las empresas chilenas emplean en gran medida redes sociales como Facebook (50%) y LinkedIN (85%) para labores netamente profesionales y con gran efectividad.

Y es que este tipo de herramientas- que unen a personas, grupos, comunidades y organizaciones de manera virtual- bien manejadas pueden ser una excelente instancia para que un trabajador tenga más visibilidad, amplíe su esfera de contactos y alcance el éxito en la búsqueda de un nuevo empleo.

Así lo destaca Pablo Neumann, socio gerente de la consultora IT Hunter- líder en la búsqueda y selección de talentos TIC en Chile- quien sostiene que "hoy, la persona que no tiene presencia en las redes sociales está en notable desventaja para ser encontrada, en comparación a los que sí tienen presencia. Sin embargo, no basta con poseer un perfil en ellas, sino que es clave desenvolverse de manera adecuada en dichas plataformas. De lo contrario, los resultados pueden ser muy negativos".

En este sentido, el ejecutivo comparte las siguientes recomendaciones para lograr buenos resultados en las redes sociales:

Sea siempre honesto. Si va a subir información acerca de su experiencia profesional, formación académica o habilidades, por ejemplo, sea lo más sincero posible. No hay que mentir ni falsear datos de ningún tipo, pues al final siempre la verdad aflora.

Preocúpese de las imágenes que exhiba. No comparta cualquier fotografía o video en redes sociales. Recuerde que alguien puede sentirse ofendido con ellas o, simplemente, tal material puede jugar en contra suya.

Respete al resto. Como su nombre lo dice, las redes sociales están para socializar con el resto, compartir ideas y opiniones, todo con respeto y fundamentos. No caiga en descalificaciones o insultos sólo porque alguien no piensa igual con Usted. Demuestre compostura y tolerancia frente a los demás.

Comparta información útil. Sugerir reportajes periodísticos, artículos de terceros o simplemente un buen libro puede ser considerado como un aporte por sus contactos en las redes.

Sea un usuario activo. Una de las maneras de sobresalir en redes sociales es estar subiendo constantemente información atractiva y de interés sin caer en los excesos para así no aburrir o saturar al resto. "En este último caso, la sobreexposición en dichas plataformas podría generar dudas acerca del compromiso que un profesional tiene con su trabajo y el tiempo que dedica a la atención y asesoramiento de sus clientes", comenta Neumann.

Posicionarse como un experto. Si la persona es especialista en un área determinada- por ejemplo, Ciberseguridad- la recomendación del ejecutivo de IT Hunter apunta a que ella redacte artículos como columnas de opinión y ensayos relacionados con ese ámbito, para así compartir su mirada, visión y consejos sobre diferentes tópicos. "Esto permitirá, por un lado, que ese profesional muestre el dominio que posee en Seguridad Informática y, por otro, ayudará a generar un debate entre los demás miembros de su círculo virtual, quienes entregarán sus comentarios e ideas sobre el particular".

Creación de nuevas redes. Lo anterior, indica Neumann, contribuirá a que el individuo capte la atención de diferentes públicos que potencialmente lo podrán seguir en esas plataformas, ampliando así sus contactos laborales, lo que será de gran ayuda para que él pueda encontrar el trabajo que tanto desea. "Esas personas con las que el profesional en ciberseguridad compartió sus conocimientos y opiniones en redes sociales, el día de mañana podrían ser sus futuros empleadores o quienes entreguen referencias de él, en el marco de un proceso laboral".

Monitoreo de temas. Si la persona le interesa un ámbito o industria en particular, el consejo de Neumann es monitorear constantemente las novedades que tienen lugar en tales campos. Por ejemplo, si la intención de una persona es ingresar a un importante banco, lo ideal es que se informe sobre las noticias que se relacionan con esa institución financiera. Para ello es clave seguirla en las redes sociales. De esta manera, si el día de mañana postula a un cargo en esa organización podrá demostrar los conocimientos que de ella tiene. En el caso de una industria, hacer seguimiento posibilita conocer las principales tendencias e hitos dentro de ella. Además, es recomendable estudiar a los líderes de las empresas de una industria determinada para así saber en qué están, en qué eventos participan, sus opiniones sobre diversos temas, etc.

Integrarse a grupos de discusión o comunidades. El hecho que un individuo ingrese a nuevas comunidades o grupos donde se traten temas de su interés y se intercambien opiniones, le permitirá ampliar su red de contactos y tener nuevas vitrinas para darse a conocer.