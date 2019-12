COP25: secretario general de la OCDE destaca los esfuerzos de Chile, a pesar de no lograr acuerdos claves

Tendencia

Angel Gurría además apoyó el Plan de Acción de Santiago, presentado por Chile, y que apunta a establecer acciones en la política económica y financiera, de cara al cambio climático.

El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, se refirió este jueves a la pasada Cumbre de Cambio Climático (COP25), presidida por Chile, y en donde las partes no se lograron alcanzar un acuerdo sobre el Artículo 6° del Acuerdo de París que regula los mercados de carbono, lo que ha desencadeno criticas al país y la presidente del evento y ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Con respecto a la falta de consenso del evento, que finalizó el domingo pasado, convirtiéndose en el más largo de la historia, la autoridad señaló estar "muy decepcionado" y respaldó el rol de Chile y España en la cumbre, país al que se trasladó la COP, como consecuencia del estallido social.

"A pesar de los encomiables esfuerzos de Chile como presidente y el impresionante trabajo de España como anfitrión, este resultado insatisfactorio refleja el contexto geopolítico actual, el enfoque predominante en los intereses nacionales a corto plazo y la falta de confianza entre los países", planteó Gurría.

Con respecto al impacto de no lograr un acuerdo, el ejecutivo señaló que esto provocará que "sea más difícil y más costoso para los países reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)". Además, planteó que faltó avanzar en la transparencia, elemento "fundamental del Acuerdo de París que necesitaba proporcionar a los países la seguridad de que otros están cumpliendo sus promesas", dijo.

Financiamiento crítico

El secretario general también se refirió a la importancia de la financiación climática, señalando que ésta "sigue siendo crítica para el éxito de nuestros esfuerzos colectivos. El compromiso de proporcionar US$ 100 mil millones para 2020 hecho por los gobiernos de los países desarrollados tiene una importancia simbólica y sustantiva".

En esa línea, afirmó que de acuerdo a estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el objetivo de US$ 100 mil millones es alcanzable, "solo si los países desarrollados intensifican urgentemente sus esfuerzos para ampliar las finanzas públicas y mejorar la eficacia con la que se utiliza esta financiación, y para movilizar las finanzas privadas lo suficiente como para mejorar la capacidad de recuperación y la capacidad en las economías más pobres y vulnerables".

De cara a esto, Gurría anunció que apoyará el Plan de Acción de Santiago, presentada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y Finlandia en la COP25 y que establece las acciones necesarias para incorporar el cambio climático en la política económica y financiera.

"La OCDE se enorgullece de contribuir al trabajo de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática que está impulsando esta agenda", señaló.

Paralelamente, expresó aceptar el acuerdo de los Principios de San José para la Alta Ambición e Integridad en los Mercados Internacionales de Carbono, adoptados por un grupo de países líderes al margen de la COP25, ya que "estos principios asegurarán que el uso de los mercados de carbono garantice la integridad ambiental y fortalezca en general esfuerzos de mitigación por parte de los países participantes", mencionó Gurría.