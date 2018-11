Criptomonedas ¿grito y plata en retirada?

Tendencia

Chile no ha escapado a la fiebre de las criptodivisas, pero hoy buena parte de la comunidad de seguidores se ha visto remecida por su abrupta caída en el mercado. Cómo viven los inversionistas locales esta nueva realidad y hasta qué punto están dispuestos a seguir apostando por ellas es lo que indagamos a través de cuatro testimonios.

Maximiliano Cereceda (32), Chief Legal Officer Emprende Inteligente.

"En Chile las criptomonedas partieron mal"

"Hoy ya no tengo ni una criptomoneda". Así parte su relato, Maximiliano Cereceda, un emprendedor de 32 años que se inició en este circuito hace poco más de un año, en principio porque era "cool", porque no había conversación entre sus pares donde no se tocara el tema de las criptomonedas. "Era una forma fácil de ganar plata... ganabas entre 10% y 50% diario, había liquidez para invertir en esto, en algún momento incluso se juntaban padres, hijos y tíos que hicieron fondos de inversión...".

Pero también vio cómo caían. Confiesa que estuvo a punto de perder buena parte de su capital invertido. "Saqué mi plata a tiempo, gané un par de millones, pero si ese día no los hubiese sacado, habría perdido plata... tengo amigos que perdieron entre $ 20 millones y $ 100 millones", advierte.

Hoy dice que el mercado de las criptodivisas no tiene para cuándo recuperarse y que difícilmente volvería a invertir en ellas. ¿La razón? Su alta volatilidad y el tiempo que le absorbía estar pendiente de la inversión. Como anécdota de esta fiebre cuenta historias de conocidos que hasta dejaron sus trabajos por "meterse en el bitcoin".

Cree que en Chile las criptomonedas "partieron mal". "Se usaron de forma especulativa y para sacar plata fácil, no para bienes y servicios...no vieron el potencial de lo que está detrás, el famoso blockchain y la tecnología que involucra".

Miguel Angel Branada (33), experto en Blockchain Accenture.

"Todavía hay oportunidades para ganar dinero"

Miguel Angel Branada partió hace dos años en el mundo de las criptomonedas, se metió a investigar vía tutoriales, googleando y leyendo papers. Así fue como se hizo un experto en blockchain y hoy es un referente para muchos de sus pares.

"Comencé a estudiar este tema cuando escuché de las ganancias del bitcoin...después de un par de meses me di cuenta que esto no era solo una tecnología entretenida para ganar dinero, sino una verdadera revolución".

El cambio de paradigma en las bases de datos al ser distribuidas y descentralizadas, sin una base central, controlada por el consenso de una comunidad lo cautivó. "Es un cambio muy fuerte y difícil de entender: es un sistema que nadie controla, todavía no hemos visto nada de su potencial...".

Y es ahí donde apuesta Branada. Cree que la verdadera explosión se dará en 5 a 10 años, cuando pasemos de la adopción a su masificación, cuando las aplicaciones sean creadas para ethereum u otros blockchain. De ahí la convicción de que "todavía hay espacio para ganar plata".

Justamente, invirtió por primera vez en el auge del ethereum, "el segundo gran blockchain que se creó", destaca. Hoy posee 40 criptos (monedas virtuales) distintas -de las 3.000 que existen en el mercado-. "Trato de invertir en las que tienen potencial de largo plazo, que tengan un caso de uso, un equipo detrás, que hayan desarrollado algo, códigos en internet y que tenga un grupo de telegram, por ejemplo".

Pablo Tromben (37), Abogado.

Entró al sector para entenderlo y así defenderlo

Es el abogado de Orionx, uno de los exchanges que este año ha dado la batalla para que los bancos locales reabran sus cuentas y así puedan seguir operando. Así es como Pablo Tromben llegó a imbuirse en el mundo de las criptomonedas.

"Si debía explicarle a la Corte qué es y cómo operan estas divisas tenía que meterme de lleno en la historia", y decidió invertir en ellas. Por obvias razones lo hizo a través de la plataforma de Orionx y el proceso le tomó apenas una hora. Dice que puede ser más rápido pero que los exchanges están tomando más resguardos para verificar datos de identidad y cuentas corrientes, lo que puede generar cierta demora. "No hay una obligación legal de hacerlo, pero es necesario para protegerse y no darle en el gusto a los bancos y detractores para que sigan tomando este tipo de medidas –como el cierre de cuentas-", admite.

En su caso, se decidió a apostar por la "luka", la criptomoneda chilena. Sabía que era un riesgo, pero su intención era apoyar "algo chileno". Compró en agosto cuando estaba a $ 150 y ahora está a $ 80, pero se apura en decir que en su caso no representa una inversión significativa.

Lo cierto es que en estos meses Tromben se ha especializado a tal nivel, que ya es habitual verlo en foros y charlas universitarias e incluso se envalentonó y está escribiendo un libro sobre criptoactivos y su entorno legal.

Gonzalo Raggio (23), Estudiante de Ingeniería Civil en Finanzas UC.

"No busco ganar plata en el corto plazo apuesto a que se masifique"

"Aquí hay un mercado y me interesa". Con esta premisa es que hace un año Gonzalo Raggio, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, comenzó a meterse en el mundo de las criptodivisas, incluso tomó un curso on line en la Universidad de Londres sobre inversión y disrupción de tecnologías y, junto con ello, se decidió a invertir. "Mi idea no era ganar plata en el corto plazo, sino por la expectativa que genera esta tecnología en el largo plazo, cuando se masifique", señala.

Por ello sigue de cerca los casos experimentales que están tocando las puertas del mundo financiero tradicional. Por ejemplo, lo que sucede en Suiza con el denominado cripto valley en Zu donde ya trabajan con blockchain de etherium para validar la identidad de las personas.

Cree firmemente que existe toda la base tecnológica para construir la revolución, mientras tanto piensa mantenerse con su inversión. "Hay mucho venture capital esperando entrar al mundo de las criptodivisas, esperando las killer apps, esos Uber del blockchain que cuando salgan van a volver a explotar".

Por eso continúa metido en cuanto foro o grupo existe sobre la materia. Reddit, Medium o Telegram son las vías de comunicación más comunes para estos fanáticos de las monedas virtuales.

Aunque es un optimista de lo que viene, cree que para que esta tecnología se desarrolle es importante que se regule.

2017

julio

De la expectación a la decepción

El auge y caída de las criptomonedas también lo hemos visto en la lectoría de Diario Financiero. Hace exactamente un año todo lo relacionado al bitcoin o cualquier otra divisa virtual saltaba inmediatamente en nuestros indicadores de lectoría, lo que estaba en línea con lo que pasaba en el mundo. Pero en el último tiempo la fiebre descendió abruptamente de la mano de la caída de estos valores.

Google nos confirmó esta teoría. Así es como en un informe elaborado para Diario Financiero, el famoso buscador arrojó una baja de hasta un 90% en las búsquedas de la palabra "criptomoneda" en Chile, desde su punto más alto de tendencias de búsqueda a comienzos de enero de este año. "Después de esa fecha, el interés de los usuarios chilenos fue en progresiva disminución, manteniéndose relativamente estable desde abril a la fecha", menciona el reporte. Otro dato interesante es la distribución territorial. Así es como las búsquedas en la Región de Coquimbo encabezaron la lista, seguidas por la Región Metropolitana, Valparaíso, Los Ríos y Biobío, en ese orden.