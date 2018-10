Cristiano Ronaldo abre dos nuevos hoteles en Madrid: Pestana Collection Plaza Mayor y Pestana CR7

Tendencia

El grupo hostelero Pestana, del que es socio el astro portugués, aterrizará en Madrid a principios del nuevo año con sus marcas más 'lifestyle'. Primero abrirá Pestana Collection Plaza Mayor, que reconvierte la Casa de la Carnicería y el parque de bomberos en un hotel de lujo. Más adelante lo hará Pestana CR7 en Gran Vía, donde se encuentra La Casa del Libro.

Así serán las habitaciones del Pestana CR7 de Gran Vía de Madrid.

Historia

La llegada a la hostelería de Dionísio Pestana no fue un camino de rosas. Con 26 años dejó su ocupación en ese momento para volver a Portugal con la misión de salvar un hotel prácticamente arruinado: el mítico Carlton que su padre abrió en 1972. Tardó casi 10 años en recuperar el negocio, pero salió con más 'know-how' que ninguno. Con su experiencia creó la que, a día de hoy, es la mayor cadena multinacional de hoteles portuguesa: Pestana Hotel Group. Pestana está presente en 15 países con 93 emplazamientos y 11.000 habitaciones. En 2019 se estrenará en Madrid.

El grupo puso el pie en España en 2005 con Pestana Arena Barcelona. Dentro de su expansión cañí inaugurará el próximo año dos imprescindibles en la capital. El primero será de su línea Collection, edificios monumentales en ubicaciones 'premium', en plena Plaza Mayor. El antiguo edificio de la Casa de la Carnicería y el parque de bomberos, con salida a calle Imperial, se han fusionado formando un enclave lujoso al que no le falta detalle.

Pestana Collection se encuentra en obras para poder ofrecer a sus clientes de las más lujosas instalaciones a principios de año.

Proyecto de transformación

Carlos Hernández-Carrillo, del Estudio b76, lideró el proyecto de transformación con mucho respeto a su legado. Su voluntad fue siempre que el turista empezara a disfrutar de la ciudad dentro del hotel. La Real Fábrica de Alfombras diseñó la moqueta de los cuartos acorde a la fachada con frescos mitológicos de la Casa de la Panadería, el edificio vecino que ven algunas de las 87 habitaciones del bloque. El origen musulmán de la ciudad se refleja en paredes con azulejos llegados de Sevilla, salones de columnas y celosías en el 'lounge'. Los espejos crean juegos visuales y sirven de hilo conductor por todo el edificio.

Instalaciones

Desde la piscina del ático se disfrutará de unas maravillosas vistas a la zona sur de Madrid. El spa se sitúa bajo las bóvedas de arquería de la Plaza Mayor, y adelantan que será "como un Hammam". No le falta su piscina cubierta, sauna y gimnasio. Pero no solo los huéspedes podrán disfrutar de la experiencia Pestana. El hotel dispondrá de una terraza en la plaza y de un patio ajardinado con acceso libre por una escalinata. Allí se servirán cócteles, cafés e incluso comidas. Quieren ser el destino especial al que llevar a los amigos. No tendrá parking pero los coches accederán por calle Imperial. Se calcula que el precio de la noche rondará los 200 euros, según la temporada.

A 700 metros, en Gran Vía, se gesta el Pestana CR7. Esta es la línea 'lifestyle' creada en asociación al 50%, con el futbolista del Juventus F.C. El crack portugués inició su andadura hotelera en 2015 y hoy tiene presencia en Madeira y Funchal.

Las obras del hotel ya han empezado en el número 29 del Broadway madrileño. La Casa del Libro, actualmente en el bajo del inmueble, no se verá afectada. Pestana CR7 ocupará las ocho primeras plantas del edificio con un total de 160 habitaciones. En la 90, con uso de vivienda, Cristiano Ronaldo planea construirse un 'penthouse' privado de 210 metros cuadrados. Su precio puede ser parecido al de su gemelo catalán, alrededor de 140 euros noche.

El grupo también lidera la marca Pestana Hotels & Resorts, la original, y explota la concesión "Pousadas de Portugal". Con respecto a su expansión, muchos rumorean que al futbolista le puede interesar dejar su sello en Ibiza, donde le gusta veranear. Dionísio Pestana estaría encantado de tener más presencia en nuestro país, pero ante la pregunta responde: "Tenemos los ojos en el cielo y los pies en la tierra".