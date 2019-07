Tendencia

Wimbledon es el segundo torneo de tenis que entrega la cifra más alta en premios a repartir entre los ganadores.

En una final infartante, Novak Djokovic se quedó con el trofeo máximo de Wimbledon y también con una jugosa suma de dinero al ser el triunfador de la edición número 133 del torneo. La edición reparte más de US$ 47 millones en premios, un 11% más que en la pasada edición, en la que Djokovic también se llevó el título.

Por ser el ganador, el serbio se lleva casi US$ 3 millones mientras que Roger Federer, su gran rival, se embolsa más de un millón de billetes verdes, que es lo mismo que se lleva Simona Halep tras conquistar por primera vez el All England Club ante Serena Willians. Esto, de cara a la clasificación ATP, donde alzarse con el título otorga 2.000 puntos y llegar hasta el partido final, 1.200 puntos.

Llegar a semifinales, tiene un premio económico de US$ 735.692, los cuartos de final otorgan US$ 367.283 mientras que los octavos US$ 219.693. En las tres primeras rondas, desde la más alta a la más baja, el premio es de US$ 138.576, US$ 90.130 y US$ 56.331.

Por otra parte están los partidos y torneos dobles, que tanto el femenino como el masculino, tienen un premio económico de US$ 75.981 para cada pareja.

Wimbledon compite con el US Open, el Open de Australia y Roland Garros, pero este se consolida como el segundo torneo que más dinero otorga tras el US Open y seguido por los otros dos respectivamente.