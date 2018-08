Cuatro consejos para usar el fracaso como camino al éxito

Tendencia

Para Leticia Gasca, directora ejecutiva de The Failure Institute, el error debe ser visto como una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar. Si estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, aplica esta guía. Mira aquí los detalles.

El éxito se consigue fracasando rápido y seguido. "En el mundo de los negocios hay más empresas fracasadas que exitosas. Es lo natural", asegura Leticia Gasca, directora ejecutiva de The Failure Institute, quien promueve una cultura emprendedora donde el error sea visto como una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar. Si estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, aplica esta guía.

1. Lánzate al ruedo y no renuncies. La mejor forma de superar el miedo al fracaso es intentarlo. Atrévete a salir de la zona de confort y arriésgate de forma calculada; hay habilidades y conocimientos que necesitas aprender para lograr tu meta, propone Fernando Hernández, autor del libro Basta de Fracasos.

Si fracasas, asúmelo con humildad y con la disposición de aprender e intentarlo de nuevo con audacia. Compartir tu experiencia con otros te ayudará a superar el duelo, sugiere Gasca.

2. Úsalo para escalar. Se vale fallar, pero aprende de los tropiezos con disciplina. Identifica en qué te equivocaste, evalúa tus habilidades, replantea la estrategia, busca nuevos recursos, nuevas relaciones y construye una visión diferente para mejorar, puntualiza Fernando.

3. Cambia el plan pero no la meta. Enamórate del problema que buscas resolver o del concepto, pero no te aferres a una sola idea. Si no funciona, ajústala o busca una alternativa; de lo contrario solo tendrás 5% de posibilidades de éxito, advierte Sergio Ortiz, director académico para el emprendimiento en el Tec de Monterrey. Convierte la flexibilidad y la paciencia en tus mayores fortalezas: habrá victorias que sean rápidas y otras lentas, agrega Fernando.

4. Fracasa rápido y seguido. Esto te va a permitir minimizar los daños y reducir los riesgos de inversión. Una buena forma de hacerlo, dice Ortiz, es empezar con pruebas pequeñas para experimentar y ver qué pasa aunque las ganancias sean mínimas al principio.

Fuente: Foro Económico Mundial / Entrepreneur