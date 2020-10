De límites y expectativas, constitucionalmente hablando

Tendencia

"Creo que la participación ciudadana va a ser esencial... pero la posibilidad de llegar a acuerdos requiere de una forma de negociación, de intercambio de posiciones, que va en contra de lo que espera la ciudadanía... El balance no es sencillo. Llegar a dos tercios requiere negociaciones que no se van a dar en las posturas que se tomen públicamente en los debates. Eso es así porque esto es política, no es algo exclusivo del proceso chileno. La negociación requiere secreto, y el secreto no va de la mano con la publicidad que requiere este proceso. Es otro punto de tensión".

Gabriel Negretto

Autor de Redrafting Constitutions in Democratic Orders, profesor

Instituto de Ciencias Políticas UC.

"También podría ser necesario manejar las expectativas, y mientras se deban tomar decisiones en relación a temas estructurales, otros asuntos podrían postergarse o dejarse para que el poder legislativo proponga legislación específica. Las reglas de procedimiento y de toma de decisiones deben definirse lo antes posible, para no restar a los constituyentes tiempo para discutir el texto a aprobar. Las reglas deben ser lo más detalladas posibles para evitar futuros conflictos acerca del proceso".

Kimana Zulueta-Fulscher

Directora encargada del área de Construcción Constitucional en IDEA Internacional.

"Es un poco raro que se fijen de antemano las reglas de cómo funcionará la convención, pues esa es una función que está dentro de su ámbito de poder... (... ) Es poco realista promover la idea de que ésta pueda declararse un ente soberano, por sobre otros poderes del Estado. La convención debe operar en el marco de la actual Constitución y de las leyes existentes... (...) La Constitución sigue estando vigente hasta que es reemplazada por un nuevo texto. No es que deje de existir cuando se instala la convención".

Bjørn Erik Rasch

Coautor de "Constituent Assemblies", director del Deparmento de Ciencias Políticas U. de Oslo.