Ejecutivas senior ganan menos que los hombres con una excepción

Aun las mujeres que, contra todas las probabilidades, alcanzan puestos en la alta dirección de las empresas se enfrentan a un enemigo conocido: la brecha salarial.

Si bien las máximas responsables ejecutivas de las mayores empresas estadounidenses ahora ganan lo mismo o más que sus pares hombres, las mujeres que están sólo un nivel más abajo en la pirámide empresarial a menudo ganan menos que sus colegas hombres, según un análisis de los informes a los accionistas de 2018 realizado por ISS Analytics, división de Institutional Shareholder Services.

"Cuando se empieza a mirar debajo del puesto más alto, ahí es donde comienza a filtrarse la disparidad", dijo John Roe, responsable de ISS Analytics. "Uno empieza a ver que aparecen sesgos sutiles cuanto más nos alejamos del puesto de CEO".

Los puestos de la alta dirección tienden a distribuirse según el género: las mujeres tienen más probabilidades de ser directoras de recursos humanos, asuntos legales o administración. Las funciones operativas, como director de operaciones o de finanzas, suelen ser desempeñadas por hombres.

El salario medio de un director de operaciones del S&P 500 duplica el de los directores de RR.HH., según la consultora de remuneraciones Mercer LLC.

Las CEO ganan 20% más que los hombres entre las compañías del S&P 100, lo que significa que las compañías más grandes pagan la prima más alta en el caso de las mujeres que están al mando, dijo Roe. La remuneración es más o menos pareja en el resto del S&P 500 y las compañías más pequeñas.

Un nivel más abajo, distribución ocupacional significa que, aun cuando las mujeres tengan un lugar en la mesa, este no vale demasiado. En el caso de los directores operativos y financieros, la remuneración media ronda los US$ 4.7 millones y US$ 3.6 millones respectivamente, según Mercer.

En cambio, los directores de asuntos legales y recursos humanos, que según ISS tienen el mayor porcentaje de mujeres, reciben una remuneración media de US$ 2.5 millones y US$ 2.2 millones, muestran los datos de Mercer.