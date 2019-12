El análisis de las empresarias: la relevancia de conectar

Tendencia

La subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género convocó a más de 40 directoras mujeres de compañías del país, para conversar sobre el actual escenario y los conflictos que estallaron en las calles.

Más de 40 mujeres directoras de empresas de diversas industrias se reunieron por casi cinco horas el 9 de diciembre pasado, para abordar la crisis social que vive el país. En el encuentro, convocado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las directoras compartieron testimonios desde sus propios rubros y qué rol debían ocupar para contribuir a la construcción de un nuevo Chile.

Gran parte de las respuestas de las empresarias apuntaron al trasfondo y relevancia que significa dentro de una compañía el estar conciente del diagnóstico social. De ir más allá de la labor del trabajador dentro de la empresa, y conectar con él, compartir espacios, saber cómo vive y cómo afronta las dificultades de salud, educación y financiamiento del día a día.

Rosario Navarro, vicepresidenta de Sonda, dijo que "los empresarios tenemos un desafío enorme de vincularnos, de entender bien cuáles son los desafíos que tenemos por delante si queremos que las empresas perduren en el tiempo, entendiendo que hay un rol de generar valor y que no tiene que ver sólo con lo económico, sino con una necesidad de construir valor junto a las comunidades, los colaboradores, y entender que no son sólo de largo plazo, sino que los debiéramos empezar y abordar en el corto plazo".

Mirarse y cambiar

La exministra de Defensa del primer gobierno de Michelle Bachelet, Vivianne Blanlot, reconoció que "hemos tomado conciencia de que tenemos un país con grandes inequidades y problemas sociales. No es que Chile despertó, sino que simplemente hay un grupo importante de chilenos que le dijeron al resto "despierten ustedes", y que la tarea de construir un Chile distinto es colectiva y no deja a ningún sector social fuera. Eso significa que también las empresas tienen que revisarse a sí mismas y ver qué están haciendo que profundiza las diferencias innecesariamente y qué pueden hacer para construir en su ecosistema propio un mundo más justo, más equitativo, más respetuoso y que les dé mayor dignidad a las personas. Yo creo que las empresas lo están haciendo. Esta es una reunión para compartir experiencias y reflexiones de cómo las mujeres directoras podemos ayudarle a las empresas a mirarse a sí mismas y cambiar".

Tanto Navarro como Blanlot destacaron que en las empresas que ellas dirigen ya están en este proceso de reestructuración y adaptación para hacer un negocio sostenible hace por lo menos tres años.

La vicepresidenta de Sonda dijo que "la primera prioridad debiera estar dada por sentarse a dialogar, y desde ese conversar, levantar esas oportunidades y soluciones".

"Creemos que está muy roto el tránsito entre educación y trabajo. Hoy las empresas debiéramos tener un actuar mucho más presente en la educación técnica profesional, que representa casi el 40% de los jóvenes que están en enseñanza media. Debiéramos estar mucho más involucrados en la construcción de un currículum, que fuera pertinente, pero también dando oportunidades de práctica, generando ese vínculo mucho más directo entre empresa y educación. Y también tenemos que entender que nuestros colaboradores quieren seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Que en esta nueva revolución digital se van a requerir habilidades que antes no teníamos, y en ese aprender a lo largo de la vida. Ahí la empresa tiene un desafío importante", destacó Navarro.

La subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, indicó que en el encuentro ha aparecido el tema de que es necesario conocer de verdad a los colaboradores en las empresas, dónde viven, cuánto se demoran en llegar a sus trabajos y cuánto la empresa puede hacer por aumentar su bienestar y calidad de vida, "a lo mejor con medidas internas que no requieren ni siquiera cambios legales, sino de cómo las empresas toman sus políticas internas en beneficio de todos".

"Ninguna regulación es suficiente si las empresas no se toman los temas en serio, y a través de sus propias políticas internas hacen que no solamente sean normas que se cumplan, sino que haya una debida prevención para cosas que no deben pasar, y que cuando pasen sean debidamente sancionadas", agregó Cuevas.

La directora de Coca Cola Embonor y Portuaria Iquique, Andrea Fuchslocher, identificó tres atributos a nivel país: la democracia, la institucionalidad y la empresa, "que es el motor de la economía del país". Y también planteó las cosas que deben ajustarse: "Tenemos que poner al mismo nivel cómo medimos el impacto económico, el social y el ambiental. Empezar a hacer empresa de una manera un poco más holística". También, dijo, tenemos que atrevernos a hacer cosas distintas; "hacer un diagnóstico social, de nuestra gente, de los proveedores, los subcontratistas y ver qué pasa ahí, y ver la realidad, porque no se trata sólo de que por ejemplo gane un millón de pesos, sino que pueden vivir 12 personas con ese millón de pesos. Eso hay que saberlo para poder gestionar con esa información. Y eso requiere coraje, porque en las empresas una cosa que suele pasar es que hay miedo a levantar expectativas y después no poder hacerse cargo de ellas".

Chile 2.0

Frente al contexto actual, en el que los centros comerciales han sido afectados por saqueos, incendios y daños estructurales, Manola Sánchez, directora de Mall Plaza y ex decana de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez, explicó que el rol de las empresas "tiene que estar mucho más conectado con sus colaboradores, con sus stakeholders y todas las personas que están alrededor y finalmente con la sociedad. Si una empresa está desconectada, es muy difícil entender lo que pasa. Este estallido social fue un llamado de atención a todos nosotros para entender qué es lo que queremos de un Chile mejor y cómo debería ser el Chile 2.0. Tenemos una oportunidad para enmendar los errores y empezar a hacer y ver las instancias que uno puede aportar".

Sánchez agregó que "los centros comerciales hoy en día son una parte integral de nuestra sociedad. Uno no los puede aislar como un negocio, y más aún Mall Plaza, donde uno de sus principales objetivos es ser más allá de un centro comercial. Es ser un lugar de encuentro, en que realmente la gente pueda andar libremente y pueda desarrollar y pasar su tiempo libre en un ambiente grato. Cada vez hay más espacios abiertos. Entonces en ese sentido hay que abrir aún más los ojos y ver qué más podemos hacer, más allá de lo que ya se está haciendo, ese es el desafío principal. El cómo me integro más con la comunidad en la que estoy. Qué más puedo hacer y cómo mejorar el diálogo. El rol y ubicación estratégica de los centros comerciales va a permitir generar más comunidad. Son un lugar de encuentro".

Encarnacion Canalejo, directora del sector financiero, inmobiliario y construcción, consejera de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), enfatizó en que las compañías deben tener una atención real hacia sus colaboradores. "Que la primera línea, como el gerente general, vaya a las trincheras y esté con las personas, que sepa si tienen baño y dónde almuerzan. ¿Hay casinos para las personas separado de los ejecutivos? Más allá del discurso de lo que escuchamos en los directorios, tener actividades anuales que nos conecten con la gente. Como persona de la CChC, recién realizamos un conversatorio cuyo propósito inicial era la seguridad. Fue una ocasión para escuchar a nuestros trabajadores y saber cuántos están endeudados, cómo manejan esas deudas y cómo nosotros les proveemos una cierta información financiera. También cómo están lidiando con los desafíos que plantea la educación de sus hijos, etc".

El análisis que hizo Fuchslocher fue claro: "Hay cosas que pasan a ser urgentes. Si estás bien conectada, señales hay en todo momento. Y hay que hacerse cargo, no esperar que haya una explosión. En Chile tenemos mucha formación y experiencia en los indicadores económicos, y también ambientales, pero en lo social es más difícil. Y si no aprendemos a levantar indicadores sociales, es muy difícil poder gestionar el tema social, y la crisis que tenemos hoy día es social".