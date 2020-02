Tendencia

El club azulgrana asegura que el 0,15% de la riqueza del país depende de su actividad, que se ha disparado un 31% en las últimos cuatro temporadas. Bartomeu asegura que el crecimiento de ingresos procederá sobre todo del área digital.

El FC Barcelona generó una actividad económica en España de US$ 3.507 millones en la temporada 2018-2019, que se tradujo en un impacto económico de US$ 1.935 millones, equivalente al 0,15% del PIB del país, según un estudio elaborado por la propia entidad deportiva y la consultora PwC.

El informe, presentado esta mañana en Fomento del Trabajo, concluye que el Barça es responsable, de forma directa e indirecta, de 31.475 puestos de trabajo en España, gracias al equipo de Primera División, sus categorías inferiores y diferentes secciones, así como la Fundación.

De las cifras económicas, el grueso se centra en la capital catalana, con US$ 2.226 millones de actividad, el 64% del total, mientras que US$ 444 millones (el 13%) recae en Cataluña, y los otros US$ 837 millones (un 23%), en el resto de España. En el caso de la capital catalana, el 1,46% de su PIB se explica por el Barça, así como 1,43 millones de pernoctaciones.

En comparación con las cifras publicadas en el último informe de estas características, el impacto económico del club catalán ha subido un 31% desde la campaña 2014-2015.

¿Cómo se ha cuantificado este impacto? Según ha explicado Ignacio Marull, socio responsable de PwC en Cataluña, hay que tener en cuenta el efecto directo, indirecto, tractor e inducido.

Personal, impuestos y plantilla

Para realizar la suma, se ha tenido en cuenta la actividad directa del propio club y su fundación (personal, impuestos y plantilla), así como el gasto indirecto en proveedores e inversiones (desplazamientos, constructoras, suministros, etcétera).

A todo ello hay que añadir otros impactos como los producidos por el consumo de aficionados alrededor del estadio, los ingresos de los medios de comunicación por contenidos relativos al club (incluida la televisión de pago) y los deportes electrónicos vinculados con el Barça, además de los impactos inducidos, que son los derivados del aumento de renta por los factores directos, indirectos y tractores, anteriormente mencionados.