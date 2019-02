¿En qué podrían invertir los ganadores del Loto su premio?

Tendencia

Aunque la cifra es importante, la inversión es imprescindible para multiplicar o conservar la cifra, y hacer de esta una historia de éxito.

Tras 42 sorteos consecutivos sin ganador, un pozo acumulado de $12.600 millones le tocó a 5 afortunados, que se repartirán el máximo premio repartido por el Loto, y cada uno recibirá $ 2.131 millones líquidos (un poco más de US$ 3 millones).

Los ganadores son de Iquique, San Fernando, Quinta Normal y Cerrillos, mientras que uno de los afortunados jugó la famosa lotería por Internet.

¿Pero qué hacer con US$ 3 millones? En Chile la compra inmuebles ha tomado fuerza los últimos años, muestra son las múltiples construcciones que se realizan a lo largo del país, que podrían convertirse en la casa propia de tus sueños o pagarse con los arriendos.

Inmobiliaria Paz ofrece departamentos en diferentes zonas de Santiago, aquí te mostramos tres que podrían servir de inversión:

Las Condes (1 dormitorio + 1 baño) se valora en UF 5.733,25 = $ 157.898.807

Providencia (2 dormitorio + 2 baños) se valora en UF 7.658 = $ 210.908.136

Ñuñoa ( 3 dormitorios + 2 baños) se valora en 7.635 = $ 210.274.695

Si te enfocas en esta inversión, uno de los ganadores del Loto podría comprar de 8 a 10 apartamentos, dependiendo del precio, y algunos más si miras en el interior del país, donde las propuestas de Viña del Mar y La Serena destacan. Con eso se podrían generar arriendos de aproximadamente $ 8 millones mensuales.

Mirando más allá, los locales comerciales son de las mejores opciones para optimizar una inversión, y si quieren un negocio que ya tenga las reglas caras y un margen de ganancias estimado la mejor opción es una franquicia. Si nos ponemos ambiciosos una de Mc´Donalds, aunque tiene sus exigencias, según la página Franquicia Directa.

Mc´Donalds aclara antes de abrir un negociación que no busca "socios, no inversores y no concede franquicias a sociedades o inversores. Los franquiciados deben estar dispuestos a gestionar su restaurante como una Pyme, con una dedicación plena al negocio".

Ahora los datos financieros: La inversión es de aproximadamente US$ 1,000,000 USD para gastos del equipo de cocina, rótulos, asientos, decoración, gastos de importación, transportes, instalación, etc.

Capital Necesario: Como mínimo, el 30% de la inversión.

Canon de Entrada: US$ 45.000

Royalties: Se pagará a McDonald's Corporation un porcentaje sobre las ventas.

Contrato (duración y renovación): El contrato es hasta 20 años.

Y por último, la recomendación que muchas les darán a los ganadores, colocar los US$ 3 millones en bancos de Estados Unidos o Europa, con un porcentaje de crédito de 3% anual, que les generarían unos US$ 5 mil dólares mensuales.

¿Qué te parecen estas sugerencias?