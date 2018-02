¿Es posible vivir de Youtube?

Tendencia

En el libro “Cómo ser un youtuber y no morir en el intento” se descubren las claves de quienes ganan dinero a través de esta popular plataforma.

El 15 de febrero de 2005 fue activado el dominio Youtube.com, hace justo 18 años, y el 23 de abril fue cargado el primer video, Me at the Zoo (‘Yo en el zoológico’). La plataforma llega a su mayoría de edad con más de 1.500 millones de usuarios y cada vez más personajes que han conseguido la fama por sus videos. Algunos de ellos son ya archiconocidos y consiguen vivir sólo del dinero que les aporta la plataforma, pero no es fácil llegar a este nivel y muchos se quedan por el camino.

“Es difícil establecer cuánto gana un youtuber. Si no te dedicas a esto a diario, puede que no llegues ni a 20 euros. Pero si haces de la plataforma tu medio de vida, debes estar a diario subiendo videos, siguiendo las tendencias y lograr más suscriptores y visitas. Algunos con más de 200.000 subscriptores me dijeron que la plataforma por sí sola les daba justito para fin de mes, aunque desde luego, a esto debemos sumar los negocios que puedas generar a través de publicidad con marcas o si tienes un negocio principal”, explica César Salza, periodista y autor del libro “Cómo ser youtuber y no morir en el intento”, que acaba de ponerse a la venta en Amazon.

Para documentarse, Salza contó para este ebook con algunos profesionales del sector y con algunos youtubers del mundo de la tecnología, gracias a los cuales responde a preguntas como, “¿debe ser YouTube tu medio de vida, o una plataforma para catapultar un negocio de éxito real que solo te pertenezca a ti? YouTube es de Google, y puede decidir bajar el CPM cuando quiera, o sacarte de su programa de anuncios cuando lo desee si no cumples ciertos requisitos. Todo parece indicar que eso de querer vivir de YouTube tiene los días contados, o nunca debió ser una opción. Sí, muchos viven solo de YouTube, pero muchos tienen negocios principales los cuales son impulsados por esta plataforma”, explica.

Respecto a la fórmula del éxito, no parece que haya una receta mágica. “La principal es la constancia, aunque me gustaría hacer hincapié en que el primer paso es reflexionar, saber qué queremos y si realmente YouTube será nuestra principal fuente de ingresos o si solo será nuestra arma promocional para vender nuestro negocio. Logan Paul -el youtuber penalizado por YouTube, pero de los que más gana en Internet- hace vlogs diarios contando chorradas que molan, pero sin que te des cuenta cada día utiliza su marca de ropa, sus camisetas y cualquier cosa de su tienda. Eso es saber hacer negocios”, cree edl autor del libro.

¿Y las empresas?

“Hay muchas empresas que no saben cómo explotar YouTube en su beneficio. Algunas marcas han intentado contratar youtubers para hacer contenidos, lo que no es mala idea para dar un impulso a su canal propio. A diferencia de Twitter o Facebook, donde no ves quien te responde, en YouTube es apropiado tener un rostro para identificarlo con la marca -o eso dicen los expertos- o hacer contenido que nadie más puede generar, porque solo tú conoces tanto tu producto como para explotar sus características. Creo que acá en España las marcas aún no explotan el potencial de YouTube en su beneficio, no todo es publicidad, la audiencia está ansiosa de buen contenido, y los números de audiencia de YouTube son muestra de ello”, asegura Salza.