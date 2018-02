Fundador de Amazon publica sorprendente video del “reloj de los 10 mil años”

Tendencia

Con una altura de 150 metros, está diseñado para que la manecilla corta se mueva una vez cada año, mientras que un pájaro cucú se asomará una vez cada mil años.

Jeff Bezos está revolucionando la manera en que funciona el mundo en numerosas áreas, desde el comercio online hasta el entretenimiento, y para ello, al fundador de Amazon, le gusta planificar sus negocios con una visión de largo plazo. Por eso, el hombre más rico del mundo publicó ayer un video del gigantesco "reloj de los 10 mil años".

El proyecto, que está siendo construido en el interior de una montaña en Texas tiene una altura de 150 metros, es impulsado por los ciclos térmicos de la Tierra, y según el empresario, es un tributo a esta mirada de futuro que él mismo comparte en sus negocios.

"La instalación ha comenzado —500 pies de alto, completamente mecánico, impulsado por los cíclos térmicos de día y noche, sincronizado con el mediodía solar, un símbolo del pensamiento de largo plazo— el reloj de los 10 mil años avanza gracias al genio de Danny Hillis, Zander Rose & y todo el equipo", señaló Bezos en un posteo en Internet.

El reloj está siendo construido desde hace tres década y está diseñado para que la manecilla larga se mueva una vez cada año, mientras que la larga lo hará una vez cada siglo. Un pájaro cucú, por su parte, se asomará una vez cada mil años.

La iniciativa es impulsada la fundación "The Long Now", de San Francisco, creada por Danny Hillis en 1989, y ha contado con la colaboración de Bezos en los últimos seis años, quien ha aportado cerca de US$ 42 millones, según un reporte de Business Insider.

"Durante la vida útil de este reloj, Estados Unidos habrá dejado de existir", declaró Bezos a la revista estadounidense Wired. "Civilizaciones completas surgirán y colapsarán. Nuevos sistemas de gobierno serán inventados. Nadie puede imaginar el mundo que intentamos que este reloj logre superar".

Según el fundador de Amazon, una de las mayores amenazas para la humanidad es su visión de corto plazo. Ya en 2012, en una entrevista con The Wall Street Journal, había advertido que los humanos "se han vuelto tan tecnológicamente avanzados que somos un peligro para nosotros mismos. Con el tiempo será cada vez más importante tener una visión de largo plazo de su futuro".

Además de Bezos, otras conocidas figuras están colaborando con el proyecto, como el compositor de música electrónica británico Brian Eno y expertos en tecnología como Kevin Kelly y Stewart Brand.