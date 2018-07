Jubílese ahora, antes de que sea demasiado viejo para disfrutar

Tendencia

Con la prolongación de la vida también se prolongan la carrera profesional y los años de jubilación.

Millones de estadounidenses se obsesionan con su carrera profesional y se preocupan por sus ahorros, aterrados de no tener lo suficiente para poder jubilarse alguna vez.

El consejo que ahora dan algunos expertos podría sorprender a estas almas torturadas: deje de trabajar meses o años, viaje por el mundo y diviértase.

Hay una lógica en un relajante descanso a mitad de la carrera. Con la prolongación de la vida también se prolongan la carrera profesional y los años de jubilación. La primera es necesaria para poder solventar los segundos. Pero una carrera profesional de 40 años, que termine a los 60 o 65, es una perspectiva muy distinta de una carrera de 50 años que termine a los 70 o 75.

“Es demasiado extenuante. Tenemos que tomarnos descansos”, dice Linda Gratton, profesora de la Escuela de Negocios de Londres y coautora de “The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity” (La vida de 100 años: Vivir y trabajar en una era de longevidad). “¿Por qué no tomar parte de la jubilación del fin de la vida y distribuirla en la mitad de la vida?”

El año sabático –la oportunidad de recargar las pilas a mitad de la carrera- no es una idea nueva y sigue siendo común en los ámbitos académicos. Pero hasta hace poco la mayoría de las personas ni soñaban con dejar su trabajo sólo para divertirse durante un año o dos. Y, como reconoce Gratton, hacerlo aún es una imposibilidad económica para la gran mayoría de los trabajadores.

Sin embargo, en el caso de los trabajadores bien pagados de campos con alta demanda como la tecnología, la idea podría estar prendiendo.

Wealthfront, la administradora de carteras online con sede en Silicon Valley, lanzó el miércoles una herramienta que permite a los clientes calcular si pueden permitirse tomar licencia para viajar. Pueden fijar un viaje de meses o años de duración como prioridad junto a otras metas como el retiro o la compra de una vivienda.

Dejar de trabajar para viajar no es una decisión demencial, en especial en el caso de los mileniales, porque puede contribuir a dar a los trabajadores la fortaleza para emprender carreras profesionales más largas y sostenibles, dice Jamie Hopkins, profesor y director del programa de ingresos para retiro de la Facultad Estadounidense de Servicios Financieros.

La perspectiva de un viaje futuro también da a los trabajadores jóvenes otra razón para ahorrar, vivir de acuerdo con sus medios y saldar deudas, incentivo que es mucho más fuerte que el sueño de jubilarse varias décadas después.

“No estoy seguro de que podamos imaginar cómo será la jubilación dentro de 30 o 40 años”, dijo Hopkins. Para cuando los mileniales lleguen a los 60, la tecnología podría haber cambiado nuestra vida de manera fundamental y los avances médicos podrían haber prolongado la vida humana también de manera fundamental.