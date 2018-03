LinkedIn: 4 cosas que debes hacer una vez a la semana

Tendencia

Muchos profesionales sólo visitan la red social cuando sucede algo importante, como un ascenso o cambio de empleo. Pero para sacarle el máximo provecho a esta red, es importante estar siempre presente (o al menos una vez por semana).

Ha pasado una década desde que LinkedIn comenzó a agregar funciones que ayudan a los usuarios a hacer mejor su trabajo, pero muchas personas todavía no aprovechan esas características y sólo visitan LinkedIn cuando sucede algo importante, como un ascenso, cambio de empleo o cuando buscan nuevas oportunidades laborales.

Para comenzar a sacar el máximo provecho de LinkedIn, William Arruda, colaborador de Forbes, comparte cuatro cosas que debes hacer cada semana:

1. Revisa lo que sucede en tus grupos

- Vea los grupos de LinkedIn como asociaciones profesionales en línea. Cuando desee saber qué pasa por la cabeza de las personas que toman decisiones en su campo, los grupos son un excelente lugar para comenzar. En ellos puede aprender y crecer, adoptar mejores prácticas y "nutrirse" de conocimientos para su próxima reunión.

- Haga clic en "Productos" en la esquina superior derecha de la página de inicio (es una caja con nueve cuadrados pequeños). Vaya a "Grupos" y ahí podrá ver las últimas publicaciones de sus grupos. La opción "Buscar" a la izquierda le sugiere una lista de grupos relacionados a su campo. Al igual que con las asociaciones profesionales del mundo real, es ideal participar en grupos que tienen la mayor actividad y participación.

2. Responda a los mensajes



- Cada vez que alguien le envía un mensaje vía LinkedIn usted recibe una notificación en su correo electrónico, pero ¿debería revisar el mensaje de inmediato? Probablemente no. Guárdelos e ingrese una vez a la semana; después de todo, muchos de ellos son mensajes de "gracias por conectarse" y otros que no requieren una respuesta inmediata.

- Y solo porque alguien esté conectado con usted en LinkedIn no significa que deba hacer lo que le piden en su mensaje o incluso responder. No debería sentirse culpable si no lo hace. Debido al trabajo que hago, recibo al menos una docena de solicitudes para "revisar perfiles de LinkedIn y darles mi opinión". Y por mucho que me gustaría hacer eso, tendría que renunciar a mi trabajo diario para satisfacer cada solicitud. Incluso responder para que la gente sepa que no tengo tiempo me tomaría muchos minutos.

3. Verifique quién ha visto su perfil



- En la página de inicio, puede ver una foto de su perfil en el lado izquierdo de la pantalla. Justo debajo de la foto, hay un enlace para saber "quién ha visto tu perfil". Si su configuración de privacidad no está configurada en "modo privado", LinkedIn le mostrará un subconjunto de las personas que visitaron su perfil durante los últimos 90 días.

- Esto es importante porque le ayuda a determinar si está atrayendo a las personas adecuadas: responsables de toma de decisiones y personas influyentes que pueden ayudarle a expandir su éxito. Cuando revisa esto mensualmente, comienza a tener una idea del impacto de sus actividades.

4. Mida su actividad



- Pasa tiempo actualizando su red y publicando artículos, pero ¿esto le está funcionando? Cuando hace clic en "vistas de su publicación" en su perfil, en la columna izquierda de la página de inicio de LinkedIn, esto lo lleva a una página que muestra el impacto de sus publicaciones. Si está utilizando la función de blog de LinkedIn, puede verificar las estadísticas sobre sus artículos. Puede hacer lo mismo con sus actualizaciones. Le muestra la cantidad de visitas, me gusta y comentarios.

- Cuando hace clic en el número de visitas, obtiene información valiosa sobre el impacto de sus comunicaciones. Hay tres datos clave que recibe sobre los lectores: para qué empresa trabajan, cuál es su cargo y dónde están ubicados. Cuando ve esto, pregúntese: ¿Estoy atrayendo a las personas adecuadas a mi perfil? Luego ajuste sus publicaciones (tanto el contenido como los grupos en los que las comparte).