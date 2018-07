Los 20 músicos que más ganan en conciertos, según Billboard

Tendencia

Los grandes nombres de la industria musical obtienen la mayoría de sus ingresos de sus giras, según una encuesta de la revista estadounidense Billboard.

Nombres como el grupo irlandés U2, Bruno Mars, Metallica y Lady Gaga son unos de los que más ganaron en Estados Unidos en 2017.

Conoce a continuación el listado de los 20 músicos que lideran las ganancias:

20. Bruce Springsteen con US$ 18.5 millones. Springsteen cambió los estadios por el Teatro Walter Kerr con capacidad para 975 espectadores, pero aun así sigue conquistando a los Money Makers entre los primeros 20. Aunque técnicamente no es una gira, su (la mayoría) muestra individual con música, Springsteen en Broadway , se ha extendido tres veces y se convertirá en un especial de Netflix. (Foto: AFP)

19. Eric Church recaudó US$ 19.4 millones. Con 47 fechas, Holdin 'My Own Tour se embolsó casi $ 17 millones. También es uno de los cuatro artistas de country que generaron más de la transmisión ($ 927,000) que las ventas ($ 787,000) en 2017 y se llevaron a casa la tercera mayoría de las regalías editoriales en el género. (Foto: USA Breaking News)

18. JAY-Z alcanzó los US$ 19.8 millones. Hova , quien lanzó su disco confesional 4:44 en 2017, alcanzó 776 millones de transmisiones el año pasado y recaudó $ 5.9 millones en derechos de música grabada. (Foto: AFP)

17. Paul McCartney recaudó US$ 20.5 millones. Tal como lo hizo en 2017, McCartney finaliza entre los primeros 20, aprovechando sus frecuentes giras y su catálogo post- Beatles . También se beneficia de tasas de regalías particularmente altas por su corte del repertorio perennemente popular de The Fab Four. (Foto: AFP)

16. Florida Georgia Line recaudó US$ 20.9 millones. Es un dúo de música country estadounidense formado por los vocalistas Tyler Hubbard y Brian Kelley . Su sencillo debut en 2012, " Cruise ", que sigue siendo su canción más popular, batió dos récords de ventas: se descargó más de siete millones de veces, convirtiéndose en la primera canción country en recibir la certificación Diamond , y se convirtió en la versión digital más vendida. (Foto:AFP)

15. Luke Bryan con US$ 21 millones. Bryan nació en Leesburg, Georgia. A la edad de catorce años, sus padres le compraron su primera guitarra, y después de aprender a tocar, se unió a varias bandas locales y comenzó a actuar en clubes locales. (Foto: Michael Ciaglo, Staff)

14. Red Hot Chili Peppers recaudó US$ 21.6 millones. Para un acto de patrimonio, los Chili Peppers generaron una considerable cantidad de 738.6 millones de transmisiones en 2017, lo que se traduce en US$ 1.4 millones en ganancias. La banda también fue el No. 12 en gira en los Estados Unidos el año pasado. (Foto: AFP)

13. Kendrick Lamar con US$ 21.7 millones. El rapero que más ganó en 2017 fue Lamar que obtuvo US$ 9.5 millones en derechos de registro y publicación, el quinto más alto en esta lista. (Foto: Getty)

12. The Weeknd recaudó US$ 23.3 millones. Abel Tesfaye salta 30 lugares de la lista del año pasado para convertirse en el segundo ganador entre los artistas de R & B / hip-hop y una superestrella de la era de la transmisión, con US$ 3.8 millones en regalías. Está en el top 10 de ventas de pistas digitales, transmisiones por demanda y giros de radio. (Foto: AFP)

11. Tom Petty & The Heartbreakers con US$ 23.4 millones. La gira del 40 aniversario de la banda, que se realizó solo semanas antes de la sobredosis fatal de opioides de Petty en octubre pasado, representó el 85% de sus ganancias totales. Un aumento en el consumo de la música de Petty después de su muerte generó US$ 3.6 millones en royalties sin contrato. (Foto: AFP)

10. Coldplay recaudó US$ 26.5 millones. Terminó 2017 con una cartera completa de flujos de ingresos. Vendió más de 2.2 millones de pistas digitales y fue una de las cuatro bandas de rock que superaron los mil millones de transmisiones, lo que ayudó a impulsar sus regalías totales de música grabada al norte de los $ 4.1 millones. (Foto: AFP)

9. Roger Waters con US$ 27.2. Los $ 1.3 millones en regalías de ventas de Waters son atribuibles, en parte, a su participación en el catálogo de Pink Floyd , que pertenece a la banda y se calcula a una tasa de regalías más alta, dado el estado del acto patrimonial del grupo. (Foto: AFP)

8. Guns N 'Roses recaudó US$ 27.8. Axl Rose , Slash y Duff McKagan silenciaron a los escépticos que dijeron que su Tour Not in this Lifetime no resultaría. Capturó $ 25.9 millones en 2017, y un saludable 39% de las regalías totales de música grabada de GNR fueron de transmisión. (Foto: Zimbio)

7. Billy Joel con US$ 29.2 millones. A pesar de haber lanzado su última grabación de estudio en 2001, su catálogo ganó más de US$ 1.8 millones en total de las regalías. (Foto: AFP)

6. Lady Gaga con US$ 29.7. Lanzó su último álbum, Joanne , en 2016, por lo que no sorprende que sus ventas de música grabada en 2017 hayan sido relativamente reducidas. Las ventas de pistas digitales, que totalizaron 2.3 millones de descargas, fueron más fuertes. (Foto: AFP)

5. Ed Sheeran con US$ 31.3. Encabezó el Billboard Hot 100 dos veces en 2017 con "Perfect" y "Shape of You", fue el artista más jugado en la radio terrestre, con 1.9 millones de vueltas. También obtuvo el tercer lugar en regalías de grabación y publicación de música, US$ 11.5 millones. (Foto: AFP)

4. Bruno Mars reucaudó US$ 40.7 millones. Es el mejor actor de R & B / hip-hop, el segundo artista más jugado en radio terrestre (con 1,8 millones de vueltas), el No. 3 intérprete en vivo y No. 7 en regalías de transmisión (2.6 mil millones de transmisiones). (Foto: AFP)

3. Metallica con US$ 43.2 millones. Estos monstruos de metal fue el número uno en regalías de música grabada gracias a las ventas de 1.4 millones de copias de álbumes. (Foto: Creative Katarsis)

2. Garth Brooks con US$ 47 millones en sueldo neto. La gran actuación de Brooks es casi por completo el resultado de su trabajo en la carretera. Concluyó una gira de tres años y medio, de 390 citas, a finales de 2017, y Billboard estima que recaudó $ 137.3 millones ese año. (Foto: CMA)

1. No solo es U2 el mejor fabricante de dinero del 2017. Los veteranos rockeros de Dublín también lideran el ranking este año. La mayor parte de los 54.4 millones de dólares que la banda recaudó provenía de su gira Joshua Tree Tour, que jugó 28 fechas en los Estados Unidos, incluida una ranura en el título del festival de música Bonnaroo. El álbum de U2 2017, Songs of Experience, se incluyó con la venta de entradas para su Tour + Innocence Tour 2018, que lo ayudó a debutar en el No. 1 en el Billboard 200 en diciembre pasado, el octavo top-chart de la banda. (Foto: elnuevodiario)