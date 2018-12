Madrid da 72 horas a Lime y a otras firmas para que retiren todos sus scooters de las calles

Tendencia

La autoridad española argumenta que las compañías no especifican los lugares de inicio y comienzo para los viajes.

El auge de los scooters eléctricos ha sido calificado como una verdadera revolución mundial, y como toda buena revuelta, ha estado marcada por numerosas polémicas y conflictos.

La última confrontación se está produciendo en España, donde el Ayuntamiento de Madrid rechazó la solicitud para operar a tres de las 18 compañías que las habían presentado y les dio un plazo de 72 horas para retirar todos sus vehículos de las calles, según confirmaron a Expansión fuentes informadas.

Las compañías afectadas son la estadounidense Lime, que desembarcó en Madrid el 8 de agosto sin autorización oficial, además de la alemana Wind y la sueca Voi.

Lime está presente en Chile desde el mes pasado, sumándose a Scoot, que había comenzado a operar en el país en octubre, y a las que pronto se unirá la española Movo, que llegará en 2019 en alianza con Cabify.

La razón que argumenta la autoridad española para exigir su retiro es que las compañías no especifican " zonas en las que los clientes de esos servicios pueden comenzar o terminar el viaje". Según la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, estos vehículos no pueden circular por aceras y demás espacios reservados con carácter exclusivo para el tránsito, estancia y esparcimiento de los peatones.

Una información que, según denuncia el Ayuntamiento, no se ha notificado a sus usuarios. "Ninguna de las tres empresas había fijado adecuadamente en su app las zonas donde sus clientes pueden empezar y acabar los viajes".

La discrepancia no es menor, ya que una parte central del modelo de operación de estas compañías es precisamente la posibilidad de tomar y dejar estos equipos en cualquier punto de preferencia, sin necesidad de una estación previamente delimitada.

Para Lime, la primera en desembarcar en España, los problemas no acaban ahí. Además de no notificar correctamente las zonas habilitadas para realizar desplazamientos, la firma "no entregó en el plazo requerido la documentación electrónica necesaria para garantizar la interoperabilidad de sus sistemas informáticos con los del Ayuntamiento".

El escenario resulta familiar, ya que en Chile, la nueva Ley de Convivencia Vial, que comenzó a regir en noviembre, establece que este tipo de vehículos no puede transitar por la vereda, y ha encontrado resistencia de parte de los usuarios.

Aunque Lime no facilita el número de vehículos que tiene desplegados en Madrid, cuenta con más de 145.000 usuarios en la capital española, que han realizado alrededor de 500.000 viajes desde su llegada hace solo cuatro meses.