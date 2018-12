Manchester United se dispara en Bolsa tras despedir a Mourinho

Tendencia

Las acciones del Manchester United repuntan más de un 5% en Wall Street tras la destitución del portugués José Mourinho como entrenador del primer equipo del club inglés.

Desde el anuncio de la llegada de Mourinho al banquillo del Manchester United, confirmada el 27 de mayo de 2016, hasta la jornada de ayer, las acciones de la entidad se habían revalorizado un 1,9%.

En sus dos años y medio al frente del equipo, Mourinho conquistó una Europa League, una Copa de la Liga y una Community Shield. En la Premier League, el club finalizó sexto en su primera campaña y segundo, tras el Manchester City de Pep Guardiola, el curso pasado.

Los 'red devils', que esta temporada han alcanzado los octavos de final de la Champions League (se enfrentarán en febrero al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé), se encuentran sextos en el campeonato doméstico, fuera de los puestos europeos y a 19 puntos del liderato del Liverpool.

En estos momentos, los títulos del equipo de Old Trafford cotizan un 29,8% por encima del precio de US$ 14 fijado para su salida a Bolsa en agosto de 2012. No obstante, en lo que va de 2018, las acciones del Manchester United caen más de un 8%.