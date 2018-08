México cuenta con los precios más económicos para ir al cine en América Latina ¿y Chile?

Tendencia

Chile se encuentra al medio de la tabla y es el sexto país de la región donde las entradas al cine son las más económicas. El promedio en nuestro país es de US$ 8,36 por entrada 2D y US$ 9,76 en 3D

México es el país que cuenta con los precios más económicos en boletas de cine dentro de América Latina, pues ver una película en la Ciudad de México puede costar US$ 4,3 en 2D y US$ 5,33 en 3D. El top tres lo completan Paraguay y Ecuador, pues en el primer caso los precios llegan a US$ 5,16 en 2D y US$ 6,88 en 3D, mientras que en el segundo ascienden a US$ 6 en 2D y US$ 7,25 en 3D.

En cuanto a las entradas más costosas, Venezuela cuenta con los precios más elevados tanto en películas 2D como en 3D debido a la elevada inflación del país, que llegaría a 1,000,000% según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la pérdida de peso de su moneda frente al dólar. El costo de las entradas llega a US$ 61,7 y US$ 73,5 según datos de dolartoday.

Para realizar este ejercicio, el diario La República consultó las empresas distribuidoras de películas en América Latina con mayor presencia en cada país de la región tomando como referencia la cantidad de teatros en cada ciudad capital, los precios más altos en películas 2D y 3D, así como la oferta de cintas locales en cada una de las ciudades capitales de América Latina.

El profesor de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, mencionó que "cuando hay precios altos en la boletería de las películas, es porque se necesita más competencia en el mercado de salas de cine".

Las ciudades capitales que cuentan con más cines de las empresas distribuidoras con mayor cantidad de salas dentro de su país son México y Colombia, donde Cinépolis y Cine Colombia cuentan con 58 y 20 complejos cinematográficos en Ciudad de México y Bogotá, respectivamente.

La empresa que lidera la oferta en más capitales de América Latina es Cinemark, cuya presencia en Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay es la más destacada. En el caso de Argentina, la empresa compró a la distribuidora Hoyts en 2011, operación que le ayudó a acaparar casi 40% del mercado.

Y ¿cómo está Chile con la oferta cinematográfica local?

En cuanto a la oferta cinematográfica local, los países de la región que más se destacan son Brasil, México y Venezuela, lugares que cuentan con siete, cuatro y tres películas locales en cartelera respectivamente.

En el caso de Brasil, la oferta local compone 38,88% del total de películas en exhibición a la fecha, cifra que lo convierte en el líder entre las capitales de América Latina en las salas seleccionadas. Por su parte, las cintas realizadas en Venezuela y México componen 23,08% y 21,05% del total de cintas en proyección en cada país respectivamente.

En Chile las noticias no son buenas y estamos entre los países de América Latina con menos películas locales en sus salas de cine, junto a Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pues cada país cuenta con solo una película realizada en su país dentro de la oferta local que se analizó.

Entre el total de cintas proyectadas por las empresas con más cines en las capitales de cada nación, Chile es la segunda que menos porcentaje abarca con un 5,88% y sólo es precedido por Perú con un 4,76%.

El dueño de Cine Tonalá, Salomón Simhob, aseguró que "entre más se consuma cine local en los países de la región, la industria cinematográfica de cada uno va a crecer más". El experto también destacó que la ventaja de tener más cine local en los países de América Latina es que les permite crear competitividad y formar una industria cinematográfica.