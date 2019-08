Millennials y Centennials ya son el 60% de los viajeros latinoamericanos

Tendencia

La irrupción de las nuevas generaciones y el impacto de la tecnología móvil son innegables. Tres de cada cuatro viajeros de la región utilizan internet para planificar sus viajes.

Tanto internet como el uso del teléfono celular han modificado la manera en la que las personas organizan y viven sus viajes. Tanto es así que el 74% de las personas planifican sus viajes a través de plataformas web.

Este y muchos otros datos se desprenden del estudio que hizo Assist Card, compañía especialista en asistencia de viajes, para perfilar a los viajeros de seis países de América Latina: Chile, México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú.

Este análisis arrojó que entre los viajeros latinoamericanos, el 60% pertenece a la generación Millennial (1981-1993) y Centennial (1994-2010). Esto da cuenta de una fuerte irrupción de las generaciones más jóvenes en el mundo del turismo y los viajes, al estar más familiarizados desde edades tempranas con esa posibilidad. El resto de la torta se divide entre Baby Boomers (1949-1968) y Generación X (1969-1980).

Al momento de viajar, los destinos que resultaron más atractivos para los encuestados son Estados Unidos y Europa, con un 40% de las preferencias, siendo los chilenos, argentinos y brasileros los que tienden a viajar más al viejo continente.

Respecto a los motivos más frecuentes de los viajeros para salir de su país, irse de vacaciones es la principal razón (84%), los trabajos/negocios ocupan el 13% de las respuestas, mientras que los estudios representan solo un 2%.

En otros hallazgos interesantes, el 59% de los encuestados viaja con la familia, mientras que el 27% lo hace solo y una pequeña parte planea sus aventuras con amigos (14%).

Assist Card encuestó a 3.900 personas en Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia.

Principales preocupaciones

Viajar siempre conlleva preocupaciones extras por las pertenencias personales. Un 78% de las personas teme perder los documentos sin tenerlos respaldados. Por ello se recomienda guardar copias en el hotel y de forma digital también.

La segunda principal preocupación es la pérdida del equipaje (65%), mientras que a la mitad de los encuestados también manifestaron preocupación por los robos, la cancelación de vuelos, sufrir un accidente o enfermarse.

Desconocimiento de la asistencia de viaje

Según los datos entregados en el informe de Assist Card, más de la mitad de los viajeros desconoce el significado de seguro o asistencia en viaje. Sólo 2 de cada 10 personas conocen bien de qué se trata este servicio. En Chile y Brasil hay un mayor desconocimiento respecto a los otros países.

"Una buena asistencia en viajes bordea entre los US$ 7 y US$ 8 diarios por persona. Esto contempla una cobertura total de US$ 30.000 en caso de alguna contingencia, ya sea médica, pérdida de equipaje, retraso de vuelo, etc.", dice Marcelo Pérez Castillo, director para Chile de Assist Card.

El ejecutivo señala que la compañía ofrece coberturas especiales para mascotas, deportistas extremos, entre otras.