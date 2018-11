Ofertas y resguardos: todo lo que hay que saber antes del Black Friday

Tendencia

Los consumidores nacionales ya se preparan para los descuentos y promociones que el evento trae. Sin embargo, expertos llaman a tomar en cuenta algunos tips antes de generar la compra.

Este viernes se dará inicio a una nueva edición del ya tradicional Black Friday, instancia en la que distintas tiendas, cadenas y empresas del mundo ofrecerán sus productos, ya sea en sus tiendas físicas o por internet, con grandes descuentos.

Chile –tal cómo ha sido la tónica en fechas pasadas– no se quedará atrás, y son diversas las compañías que ya han publicitado sus ofertas con anticipación.

Una de ellas es Viajes Falabella, que ha promocionado distintos destinos, con paquetes turísticos a diferentes balnearios y sectores vacacionales de la región. “Extendimos los descuentos hasta el lunes 26 de noviembre, para que así, las personas tengan más tiempo de aprovecharlos” señaló la Subgerente de Marketing de la entidad, Paulina Berrio-Ochoa.

Por su parte, LATAM decidió adelantar el Black Friday, y desde este miércoles lanzó una promoción para volar a 70 destinos con 63% de descuento en la compra de pasajes.

Las cadenas de retail también han hecho una fuerte promoción de sus productos, más aún teniendo en cuenta que muchos utilizan esta fecha para adelantar los regalos de Navidad.

Ripley extenderá las ofertas hasta el domingo, tanto en sus tiendas físicas desde Arica a Punta Arenas, como en su página web, donde aseguran, tendrán descuentos de hasta 50%. “Esperamos sorprender a nuestros clientes tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro sitio de internet”, comentó Alfonso Lobato, gerente comercial.

Paris, por otro lado, ya cuenta con una sección especial en su sitio web, con una lista donde se pueden conocer los descuentos disponibles.

¿Cómo ser un “Smart Shopper”?

Según una encuesta realizada por el sitio Picodi, 63% de los chilenos ahorra dinero en el año para gastarlo en el Black Friday, por lo que es de suma importancia tener algunos resguardos antes de efectuar las compras.

Es por eso que desde Napse –compañía regional especializada en soluciones de automatización comercial enfocada en retail– entregan algunas indicaciones hacia los consumidores nacionales.

“Hay que olvidarse de la frase ‘es ahora o nunca’. Antes de comprar, un smart shopper sabe que es importante chequear que ese producto solo está disponible en un sitio particular y que no está en otro con un precio más barato. Las negociaciones comerciales no aseguran que los valores sean siempre los mismos en los lugares en donde se pueden adquirir” dice Carlos Anino, CEO de la organización.

Junto con esto, el ejecutivo hace hincapié en informarse con anticipación sobre los productos, y a tomar precauciones en compras online: “Es importante que el vitrineo vía web también incluya verificar, por ejemplo, que en la página exista un número telefónico o un correo electrónico de servicio al cliente en caso de necesitar ayuda. Aunque suene un consejo básico, muy pocas personas verifican esa información y al momento de necesitarla, recién se dan cuenta de su importancia” recalca.