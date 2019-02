Para Apple estas son las 10 mejores fotos tomadas con iPhone en todo el mundo

Tendencia

Los fotógrafos de iPhone de todo el mundo compartieron sus mejores fotos en el 'Desafío Shot on iPhone', y capturando momentos extraordinarios. Los 10 ganadores serán presentados en diferentes anuncios de ciudades selectas, en las tiendas Apple y en línea. Las fotos ganadoras provienen de una variedad de modelos, desde iPhone XS Max a iPhone 7, y resaltan la calidad de las cámaras en toda la línea.

Los 10 ganadores provienen de países como Singapur, Alemania, Bielorrusia, Israel y Estados Unidos, destacando la comunidad global de fotógrafos de iPhone participantes. Estas fotos capturan el colorido paisaje citadino, así como animales curiosos, reflejos creativos, la belleza de lo ordinario y más.

El panel internacional de jueces conformado por —Pete Souza, Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Sebastien Marineau-Mes, Jon McCormack y Arem Duplessis— compartieron algunas de las razones por las cuales se enamoraron de estas fotografías.

1- Alex Jiang (E.U.), iPhone XS Max: @justphotons

Chen Man comenta: "Esta es una foto llena de colores hermosos y con un sentido de la historia desde la composición. Si haces un acercamiento, puedes ver los detalles de cada familia y su trazo exclusivo. El aro de la canasta de baloncesto está colocado justo en medio de la foto, e incorpora más historias detrás de la imagen".

2- Blake Marvin (E.U.), iPhone XS Max: @blakemarvin

Austin Mann dice: "Esta imagen requirió mucha paciencia y un gran sentido del tiempo... con el retraso cero del obturador del iPhone y HDR Inteligente, podemos ver tanto los ojos del mapache como las sombras profundas dentro del tronco... algo que anteriormente habría sido casi imposible con luz natural".

3- Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max: @darrensohphoto

Phil Schiller dice: "Un reflejo que parece una pintura, dos mundos en colisión. Estás obligado a pensar dónde y cómo se tomó esta fotografía, el pájaro volando en la esquina representa el único signo de vida en una composición por lo demás surrealista".

4- Nikita Yarosh (Bielorrusia), iPhone 7: @yarosh.nikita_

Luísa Dörr dice: "Me gusta la simplicidad de esta imagen, la composición, la luz, los detalles, todo se ve bien. Luego ves una pequeña línea que parece equivocada y que me hace pensar qué pasó, dónde es este lugar, quién estuvo allí. Para mí, una buena imagen no sólo tiene que ser fuerte o hermosa, sino que te hace pensar al respecto —y seguir pensando".

5- Dina Alfasi (Israel), iPhone X: @dinalf

6- Elizabeth Scarrott (E.U.), iPhone 8 Plus: @liz.scarrott

Pete Souza dice: "Precioso retrato y uso del fondo para dar contexto. La posición de la cara de la niña está en un lugar óptimo, se alinea de tal manera que el fondo directamente detrás de ella es limpio y no causa distracción. El escenario es familiar. Quizás yo ya estuve en ese mismo lugar. Sin embargo, la imagen no es como alguna otra que yo haya visto desde esa ubicación".

7- Andrew Griswold (E.U.), iPhone XS: @andrewgriswold

Jon McCormack dice: "Esta imagen está muy bien pensada y lograda. El patrón del fondo sostiene toda la imagen, y las versiones a menor escala que se repiten de ese patrón en las gotas de agua crean un gran interés visual. El uso creativo de la profundidad de campo es excelente".

8- Bernard Antolin (E.U.), iPhone XS Max: @bernardantolin

Kaiann Drance dice: "Parece una escena sencilla pero tiene un buen manejo del blanco y negro para magnificarla con un estado de ánimo distinto. Ayuda a resaltar el contraste dramático entre las nubes y el paisaje alrededor".

9- LieAdi Darmawan (E.U.), iPhone XS: @adidarmawan

10- Robert Glaser (Alemania), iPhone 7: @yungbrioche

Kaiann Drance dice: "Un rango dinámico maravilloso. Hay detalles minuciosos en toda la foto, en el campo, los árboles y las nubes. Un hermoso cielo profundo y un color placentero en general".