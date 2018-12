Primera red latinoamericana de mujeres periodistas aterriza en Chile

Tendencia

Diario Financiero participó del lanzamiento de Women in The News Network (WINN). Autoridades y líderes de medios de comunicación abordaron temas como la igualdad de género y el futuro de la industria.

“Cuando los lectores son los que te financian te permiten que entidades que muchas veces marcan la actividad del periodismo ya no tengan poder sobre ti, lo que te da independencia en temas de conflicto de interés”, manifestó.

Primero fue en Argentina, luego Colombia y ahora es el turno de Chile . Hoy se lanzó en el país la primera red latinoamericana de mujeres en las noticias, Women in the News Network (WINN), proyecto impulsado por Accenture, y que nace de un estudio de la consultora global respecto de las desventajas de las mujeres en materia de equidad laboral, particularmente en los medios de comunicación.

